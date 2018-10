Bundesagentur veröffentlicht Hartz-IV-Sanktionsstatistik

Der Ferienpark von Center Parcs bei Leutkirch wird vor dem 22. Oktober nicht wieder eröffnen. Der Grund ist die Suche nach Fehlern im Heizungs- und Warmwasserbereich sowie im Glasfaserkabel-Netzwerk.

Nach Inbetriebnahme des Parks am 1. Oktober hatten sich zahlreiche Gäste über Mängel in der Park-Infrastruktur beschwert. Am 8. Oktober wurde die Anlage deshalb geschlossen, um die Ursachen der Probleme zu suchen und zu beheben.

"Die Situation ist für die Gäste natürlich ärgerlich und nicht schön.