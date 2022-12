Bund und Land sind in der Flüchtlingsfrage gefordert

Die Mehrheit der Bürger im Südwesten steht dazu: Wer politisch verfolgt wird, wer vor einem Krieg flieht, dem sollte Deutschland Unterschlupf bieten. Und das in einer Zeit, in der mehr Menschen in Deutschland Schutz suchen als während der Flüchtlingskrise 2015 und 2016. Doch was den Bürgern Sorgen bereitet, ist die Art und Weise, wie Bund und Land damit umgehen. Vor allem jene sorgen sich, die in der Nähe von Flüchtlingsunterkünften leben oder mehr Berührungspunkte mit ihnen haben als andere. Und das nicht zu Unrecht.

Unter den Ankommenden sind auch jene, die schwere Straftaten begehen. Es gibt jene, die in ihrer Heimat Gewalt als legitimes Mittel erlebt haben, deren Wertekanon etwa Frauenrechte oder Religionsfreiheit nicht umfasst. Unter ihnen sind Traumatisierte und psychisch Kranke ebenso wie Menschen, die in Deutschland doch keine Perspektive und damit Probleme haben.

Die übergroße Mehrheit der Flüchtlinge begeht keine schweren Straftaten, sie sind keine Vergewaltiger oder Mörder. Das wissen die Bürger. Und so handeln sie, wenn sie private Unterkünfte frei machen, sich ehrenamtlich engagieren. Doch wer darauf setzt, dass diese Haltung weiter mehrheitlich geteilt wird, muss dafür auch etwas tun.

Grundfalsch ist es zum Beispiel, dass Deutschland höhere Sozialleistungen an Ukrainer auszahlt als andere EU-Staaten. Da schert man im europaweiten Vergleich bei den Geldleistungen aus – und wundert sich, wenn das viele Menschen anzieht. Ein anderes Beispiel: Schon vor Jahren forderten Wissenschaftler der Leopoldina psychologische Screenings für ankommende Flüchtlinge, um potenzielle Gewalttäter zu erkennen. Passiert ist wenig.

Die Kommunen klagen seit Monaten. Turnhallen sind flächendeckend zu Notunterkünften geworden, überlastete Schulen nehmen Tausende ukrainische Kinder auf. Kommunen streiten mit dem Land, dessen Regierung verweist gerne auf den Bund und der wiederum auf alle anderen politischen Ebenen.

Angesichts von Inflation, Energiekosten und weiterhin unsicherer wirtschaftlicher Lage muss das Flüchtlingsmanagement in jeder Hinsicht besser funktionieren. Denn es ist unabdingbar, Verfolgte aufzunehmen. Die Menschen im Land wissen das – und haben ein Recht darauf, vor den wenigen Gewalttätern so gut wie möglich geschützt zu werden.