Büro, Personal, Reisekosten: Altkanzler Schröder soll seine Privilegien verlieren

Mehr als 8000 Euro Ruhegehalt, dazu Bezüge für seine Zeit in Niedersachsen und im Bundestag, ein Büro in Berlin, bezahlte Reisen, Personenschutz: Altkanzler wie Gerhard Schröder kosten den Steuerzahler Geld. Immerhin die Personalausgaben, die 2021 mit 407 000 Euro zu Buche schlugen, werden in diesem Jahr sehr viel niedriger sein.

Denn mehrere Büromitarbeiter haben gekündigt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Offensichtlich missfiel ihnen, dass ihr Chef trotz des Krieges am russischen Präsidenten Wladimir Putin und an seinen Posten in russischen Unternehmen festhält.

Dobrindt bezeichnet Schröder als „unverbesserlichen Putin-Lobbyisten“

Auf Personal und Büro müsste Schröder bald verzichten, wenn es nach dem Willen der Union geht. Nur der Personenschutz soll weiter vom Staat bezahlt werden. Über einen entsprechenden Antrag von CDU/CSU soll noch in dieser Woche in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses beraten werden, um die Ausgaben für den Altkanzler bereits im nächsten Jahr kappen zu können.

„Es ist höchste Zeit, dass die Privilegien für einen unverbesserlichen Putin-Lobbyisten beendet werden“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Dass seine Fraktion mit ihrem Antrag erfolgreich sein wird, ist nicht zwar nicht zu erwarten, aber in der Sache trennen Opposition und Ampel-Parteien keine Welten.

Es brauche „klarere Regeln“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann. Der Vorstoß der Union werde allerdings nicht benötigt. Die Ampel-Parteien arbeiteten selbst an einem Vorschlag, den sie demnächst vorstellen würden, so Haßelmann. Unabhängig von Schröder als Person sei klar, dass Handlungsbedarf bestehe.

Ähnlich äußerte sich die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic. Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und sein FDP-Kollege Christian Dürr betonten, dass die Amtsausstattung von ehemaligen Kanzlern einer Regelung bedürfe.

Auch bei Wulff wurde über den „Ehrensold“ debattiert

Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Frage, wie viel Geld frühere Staats- oder Regierungschefs in Deutschland bekommen sollte, die Republik umtreibt. Als Christian Wulff im Februar 2012 nach nicht einmal zwei Jahren im Amt als Bundespräsident zurücktrat, wurde der Bevölkerung in aller Deutlichkeit bewusst, dass auch noch relativ junge Ex-Bundespräsidenten bis zu ihrem Lebensende einen sogenannten Ehrensold bekommen. Rund 240 000 Euro pro Jahr dürften das sein.

Auch den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck und Horst Köhler stehen Ehrensold, Büro, Mitarbeiter und Reisekosten zu. Köhler, der ebenfalls als Bundespräsident zurücktrat, hat allerdings auf das Geld verzichtet.

Was die Versorgung ehemaliger Bundespräsidenten und Bundeskanzler unterscheidet, ist die rechtliche Grundlage. Während es für das Staatsoberhaupt ein „Gesetz über die Ruhebezüge des Bundespräsidenten“ gibt, basiert die Ausstattung ehemaliger Regierungschefs auf sogenannten Maßgabebeschlüssen des Haushaltsschusses.

Merkel wurden neun Mitarbeiter bewilligt

Dass im Zuge der Causa Schröder auch wieder über Büro und Personal der früheren Kanzlerin Angela Merkel gesprochen wird, wäre allerdings nicht im Sinne der Union. Merkel wurden neun Mitarbeiter, darunter zwei Fahrer bewilligt.

Das waren sogar zwei Angestellte mehr, als Schröder nach seinem Ausscheiden bekommen hatte – und vier mehr als der Haushaltsausschuss des Bundestages im Jahr 2019 für Kanzler und Bundespräsidenten beschlossen hatte. Doch dieser Beschluss trifft weder Merkel noch wird er künftig Steinmeier betreffen, da darin von „zukünftigen“ Amtsträgern die Rede ist.

Als Grund für ihren jetzigen Vorstoß nennen CDU und CSU, dass Schröder „nicht im Sinne der Bundesrepublik arbeitet“. „Seine privatwirtschaftlichen Tätigkeiten gehen gegen den erklärten Willen der eigenen Partei, der Bundesregierung und der breitesten Mehrheit im Bundestag“, sagte Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Es gehe deshalb nicht grundsätzlich um ehemalige Regierungschefs, deren Ausstattung im internationalen Vergleich ohnehin „nicht besonders großzügig“ sei.

Die Grünen müssten jetzt eigentlich nur in die Schublade greifen, wenn sie die Ruhebezüge von ehemaligen Bundespräsidenten und Bundeskanzlern neu regeln wollten. Vor drei Jahren brachte die Fraktion einen Gesetzentwurf ein, der zum Ziel hatte, den Umfang und die Dauer der finanziellen Unterstützung von früheren Staatsoberhäuptern und Regierungschefs zu beschränken. Selbst die Größe und der Ort der Büros – 75 Quadratmeter in den gesicherten Liegenschaften des Bundes – waren darin festgelegt worden. Doch zu diesem Zeitpunkt waren die Grünen ja noch in der Opposition.