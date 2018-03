Brugger: Von der Leyen startet mit „Handicap“

Die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger sieht eine weitere Amtszeit von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) kritisch. „Ursula von der Leyen startet mit einem Handicap in die neue Legislatur“, sagte die Ravensburger Bundestagsabgeordnete der „Schwäbischen Zeitung“ am Mittwoch. „Sie muss bei den Soldatinnen und Soldaten das von ihr verspielte Vertrauen zurückgewinnen und die Selbstdarstellung hintenanstellen“, so Brugger weiter.

Von der Leyen war in der vergangenen Legislaturperiode unter anderem für ihren Umgang mit Rechtsextremismus in der Truppe in die Kritik geraten. Der Bundeswehrverband zeigte sich empört über die Vorwürfe der Verteidigungsministerin, die Truppe habe ein „Haltungsproblem“ und eine „Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen“.

Berichten zufolge wird Ursula von der Leyen in der Großen Koalition erneut das Verteidigungsministerium leiten. Am Mittwochmorgen hatten sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Insgesamt strahlt diese Große Koalition für Brugger personell „jetzt schon keinen Neuanfang aus“.

