Brokkoli ist die neue Banane

Jeder Mensch, an dessen Mittagstisch noch Minderjährige sitzen, weiß, was von Brokkoli zu halten ist: nichts. Das Gemüse wird von den allermeisten Kindern erst gar nicht als Nahrung erkannt. Selbst wenn nach mehrfacher Aufforderung ein Häppchen probiert wird, fallen die Bewertungen generell vernichtend aus. Sogar die Vokabeln „Gift“ und „Grünmüll“ sollen schon gefallen sein. Die Verzehrquote lässt sich auch nicht mit dem Verweis auf die in hohen Dosen enthaltenen Vitamine C, B, K sowie die Vitamin-A-Vorstufen erhöhen. Von den für die Entwicklung wichtigen Mineralstoffen Kalium, Kalzium, Magnesium und Eisen ganz zu schweigen. Brokkoli ist in Sachen kindlicher Ernährung ein Problemfall. Tatsächlich bewahren sich viele Menschen diese Abneigung auch im Erwachsenenalter. Shirts mit Slogans wie „Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli“ verkaufen sich recht gut.

Dieses Phänomen wollten sich nun auch kriminelle Elemente aus Südamerika zunutze machen. Ihr Kokain hatten die Drogenschmuggler nämlich in Brokkoli-Kisten gepackt. Gewiss in der Hoffnung, dass auch der durchschnittliche deutsche Zollfahnder wenig Lust auf das seltsame Grünfutter verspürt und weiterhin lieber die zuletzt häufiger mit Kokain versetzten Bananenschachteln überprüft. Falsch gedacht! 140 Kilogramm der gefährlichen Droge spürten Beamte nun im Hamburger Hafen auf – trotz des Brokkoli-Tricks.

So langsam wird es schwierig für die Verbrecher: Welche Obst- und Gemüsesorten bleiben überhaupt noch? Oder anders gefragt: Wächst in Kolumbien eigentlich Wirsing? (jos)