Britischer Europäer mit somalischen Wurzeln: Wie Magid Magid den Einzug ins Europaparlament geschafft hat

Seine Zeit ist dieser Tage noch knapper als zuvor, weshalb ein Telefonat mit dem neuen Europaabgeordneten Magid Magid erst nach langer Planung zustande kommt. Gerade erst hat Magid seinen ehrenamtlichen Job als Bürgermeister von Sheffield aufgegeben, der im englischen Kommunalsystem für je ein Jahr unter den gewählten Stadträten rotiert. Anfang Juli zieht der 29-jährige gebürtige Somalier für die britischen Grünen ins Europaparlament ein. Niemand weiß, ob sein Aufenthalt dort von langer Dauer ist. Ein paar Wochen, vier Monate bis zur neuen Brexit-Deadline 31. Oktober? Magid gibt sich optimistisch: „Fünf Jahre, das ist unser Ziel. Drück‘ uns die Daumen, mein Freund“, sagt er.

Mit der Familie floh der Fünfjährige 1994 vor dem Bürgerkrieg in Somalia zunächst nach Äthiopien, erhielt dann Asyl in Großbritannien. Magid wuchs in Sheffield auf, im Norden Englands. In dieser Zeit machte die Stadt einen schwierigen Wandel durch – von einer heruntergekommenen Industriestadt zum heutigen High-Tech-Cluster mit hochmodernen Spezialstahlunternehmen, angetrieben von der international renommierten Universität.

Warum die Grünen sich bisher schwer taten

Sein politisches Interesse führte Magid vor fünf Jahren zu den Grünen, die in Großbritannien lange ein Schattendasein führten – auch, weil sich gegenüber den traditionellen Volksparteien Tories und Labour vor allem die Liberalen profilierten. Bei nationalen und lokalen Wahlen steht allen kleineren Parteien zudem das Mehrheitswahlrecht im Weg: Gewählt wird, wer die erfolgreichste Partei vertritt, alle anderen Stimmen fallen unter den Tisch.

Diesmal haben es für die Grünen fünf Frauen und zwei Männer ins Europaparlament geschafft – für das nach Verhältniswahlrecht abgestimmt wird. Zwölf Prozent der Wählerstimmen hat die Partei bekommen. Die Grünen lehnen den Brexit ab, wünschen sich ein zweites Referendum, wollen „in Europa bleiben und es verändern“, wie Magid im Wahlkampf sagte. Sebastian Borger