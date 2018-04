Britische Regierung: Werden Zollunion „natürlich“ verlassen

Von Schwäbische Zeitung

Am frühen Morgen sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Ravensburger Ziegelstraße ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, sei in einem Wohn- und Geschäftshaus - eine Fahrradwerkstatt - ein Brand ausgebrochen. Eine offene Flammenbildung war erkennbar.

Alle Bewohner wurden nach draußen gebracht, vermisst werde zum derzeitigen Stand niemand - und auch Verletzte gebe es bislang nicht zu beklagen. Über die Höhe des Schadens konnten die Beamten bislang keine Angaben machen.