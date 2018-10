Briten protestieren in London für zweites Brexit-Referendum

Zehntausende Demonstranten fordern auf einem Marsch mitten in London ein zweites Brexit-Referendum. Nach ihrem Willen sollen die Bürger in Großbritannien über ein finales Abkommen zum EU-Austritt abstimmen dürfen.

Der Protestzug der Kampagne „People's Vote“ endet am späteren Samstagnachmittag mit einer Kundgebung nahe des Parlaments. Die Veranstalter rechneten mit insgesamt über 100 000 Teilnehmern, darunter zahlreiche Familien mit Kindern.

Viele Demonstranten nahmen sehr weite Anreisen auf sich, etwa von den mehr als 1000 Kilometer entfernten Orkney-Inseln vor der Nordküste Schottlands. An dem Protestzug beteiligen sich auch EU-freundliche Abgeordnete der regierenden Konservativen und Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Der Labour-Politiker schrieb bei Twitter von einem „historischen Moment in unserer Demokratie“.

Ein 69-jähriger Demonstrant aus dem Südwesten Englands sagte: „Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich politisch engagiere.“ An dem Protestzug bei Sonnenschein nehmen auch zahlreiche Studenten teil, von den sich viele wegen ihres Alters noch nicht an dem Brexit-Referendum 2016 beteiligen durften. Damals hatte eine knappe Mehrheit (52 Prozent) der Briten für den Austritt gestimmt.

Großbritannien will sich bereits Ende März 2019 von der Europäischen Union trennen. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel sind aber ins Stocken geraten. Premierministerin Theresa May steht gleich von mehreren Seiten unter Druck, auch in ihrer eigenen Partei. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich London ohne Abkommen von der Staatengemeinschaft löst. Dies würde Folgen für alle Lebensbereiche haben und voraussichtlich zu wirtschaftlichen Einbußen führen. Viele Unternehmen treffen bereits Vorkehrungen.

Webseite der Organisatoren

People's Vote auf Twitter

Sadiq Khan auf Twitter