Brexit nicht einfach auf die lange Bank schieben

Einen harten Brexit kann kein verantwortungsvoller Mensch wollen. Die britische Premierministerin Theresa May will ihn nicht, Bundeskanzlerin Angela Merkel will ihn ebensowenig. Auch Emmanuel Macron wird ihn nicht wollen. Der französische Präsident hat aber auch einen Punkt, wenn er mahnt, die Europäer dürften sich nicht dauerhaft zur Geisel der Krise in Britannien machen lassen. Diese Gefahr besteht in der Tat. Vor allem, wenn sich der Eindruck verfestigt, mit einer weiteren Fristverlängerung werde das Brexit-Dilemma lediglich aus Ratlosigkeit auf die lange Bank geschoben. Dann wird sich der Frust über die Hängepartie bei den Europawahlen im Mai entladen.

Immerhin: Die 27übrigen EU-Staaten haben in den Verhandlungen mit Großbritannien bisher Geschlossenheit gezeigt. Das ist ein hohes Gut. Solange diese Einigkeit nicht gefährdet wird, können sich beide Seiten selbstverständlich auf eine Verschiebung des Brexit einigen, auch auf eine langfristige oder eine flexible. Voraussetzung muss aber sein, dass das Ziel eines weiteren Aufschubs deutlich wird. Eine Zollunion? Ein zweites Referendum? Beim EU-Gipfel an diesem Mittwoch muss May endlich darlegen, in welche Richtung die Reise gehen soll.

Dies wiederum setzt freilich voraus, dass die Premierministerin sich selbst zumindest schemenhaft über ihren eigenen Kurs im Klaren ist. Bislang ist davon leider wenig zu spüren.