Nach einem Brand am Dienstag in der Pfisterstraße in Ehingen hat die Polizei einen 48-Jährigen festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Wie die Behörden mitteilen, wurde der Rettungsleitstelle gegen 21.15 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Pfisterstraße gemeldet. Die Feuerwehr kam schnell und löschte den Brand. In Flammen stand zu dieser Zeit zunächst ein Moped, das an einem Gebäude stand.

Das Feuer griff auf die Fassade und die Dämmung über und zog nach oben.