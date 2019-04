Brexit bringt Europa zusätzliche Probleme

Einen sauberen Ausweg aus dem Brexitchaos gibt es nicht. Dennoch müssen die europäischen Regierungschefs versuchen, bei ihrem Sondergipfel kommenden Mittwoch einen klaren Kopf zu behalten. Gelingt es Britanniens Premierministerin Theresa May bis dahin, eine Mehrheit für das Austrittsabkommen zu organisieren, sollte man ihr wie ursprünglich angeboten eine Verlängerung bis zum 22. Mai gewähren. Das sollte für alle Formalitäten reichen.

Kommt May mit leeren Händen, dann muss sie selbst entscheiden: Ein Austritt ohne Abkommen oder eine Verlängerung um etwa ein Jahr, inklusive Beteiligung an der Europawahl. Die von May nun schon zum zweiten Mal beantragte Frist bis Ende Juni bringt den Briten keine Vorteile und den Europäern eine Menge zusätzlicher Probleme. Das ist den Herrschaften in London offensichtlich egal und zeigt erneut, wie stark sich dort die Diskussion um den eigenen Bauchnabel dreht, ohne die Rahmenbedingungen und den Standpunkt der europäischen Partner auch nur zur Kenntnis zu nehmen.