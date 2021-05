Breite Kritik nach Russlands Einreiseverbot für EU-Vertreter

Einen Holzpenis haben Unbekannte auf dem Kreisverkehr an der Kreuzung Wangener Straße/Bachstraße errichtet. Immer wieder tauchen solche Gebilde in der Region auf, zuletzt in Taldorf und Heimenkirch. Wobei es in diesem Fall auch eine andere Vermutung gibt, um was es sich handeln könnte.

Manche Passanten und Autofahrer fotografierten den Stamm in den Morgenstunden schmunzelnd, anderen fiel er bei der Vorbeifahrt offensichtlich nicht auf.