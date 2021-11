Brauchen wir die allgemeine Corona-Impfpflicht? - Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Eine Mehrzahl der schweren Covid19-Fälle geht auf ungeimpfte Personen zurück. Bislang gab es eine breite Front gegen die Impfpflicht, doch der Widerstand bröckelt. Das sagen Leser von Schwäbische.de.

Die Corona-Lage verschärft sich täglich. Die Zahl der Infektionen steigt und mit ihr die Behandlung schwerer Covid19-Verläufe in Krankenhäusern. Die Intensivstationen geraten an ihre Belastungsgrenze, andere notwendige Operationen müssen deshalb bereits verschoben werden.

Eine Mehrzahl der schweren Fälle geht auf ungeimpfte Personen zurück. Bislang gab es eine breite Front gegen die Impfpflicht, doch der Widerstand bröckelt angesichts der Notlage. Schließlich schützt eine Impfung auch bei Impfdurchbruch in der Regel vor einem schweren Krankheitsverlauf.

Österreich geht nun diesen Weg. Auch hier war die Impfpflicht zunächst ausgeschlossen worden. Doch aufgrund der aktuellen Zuspitzung wird sie ab Februar 2022 eingeführt.

Die Impfpflicht sei „ein Mittel, und da bin ich ganz bei der (Weltgesundheitsorganisation) WHO, das wir alle nicht wollen“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler. „Es ist wirklich niemand, der gerne eine Impfpflicht haben möchte. Viele, viele Studien gibt's dazu, viele Wissenschaftler finden das keine gute Lösung. Aber wenn man alles andere versucht hat, dann sagt die WHO: Dann muss man auch über eine Impfpflicht nachdenken.“

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer sagte dagegen in der "BILD" zu einer allgemeinen Impfpflicht: „Wir halten sie für verfassungswidrig.“

Die dramatisch steigenden Corona-Zahlen zwingen die Politik erneut zum Handeln. Und wieder ist da die große Frage: Ist das alles mit dem Gesetz zu vereinbaren?

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Brauchen wir die allgemeine Corona-Impfpflicht?

Für Altersheime, Krankenhäuser, Schulen eine Selbstverständlichkeit.

Gerhard V.: "Für die, die in Altersheimen, Krankenhäusern, Schulen und diversen Einrichtungen arbeiten, sollte das doch selbstverständlich sein. Um sich zu schützen und andere nicht anzustecken. Aber eine Impfpflicht finde ich nicht gut. Wir sind ja demokratisch, oder?"

Vor allem sollten wir solidarisch sein. Und daher gehört eine Impfpflicht für ALLE her!

Corinna M.: "Genau, wir sind demokratisch. Vor allem aber sollten wir solidarisch sein. Und daher gehört eine Impfpflicht für ALLE her! Es kann ja wohl nicht sein, dass Pflegepersonal, Ärzte usw sich impfen lassen müssen, um andere zu schützen, diese anderen aber das Personal nicht schützen, weil sie sich nicht impfen lassen. Sind Menschen, die in Heimen und Krankenhäusern/Schulen/Kindergärten arbeiten, denn keine Menschen? Ist deren Leben nichts wert, was man schützen sollte? Diese Einstellung kotzt mich an diesem Land so unglaublich an!"

Höchste Zeit, dass sich der Rest unserer Gesellschaft seiner Verantwortung bewusst wird.

Hans B.: "Die politisch Verantwortlichen agieren nicht - sie reagieren und das mit unverantwortlich zeitlicher Verspätung. Erst wenn nichts mehr geht, dann wird wieder gehandelt. Zum Schutze der Gesundheit derer, die sich nicht impfen lassen können (unserer Kinder und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen) und zur Wahrung der gesundheitlichen Versorgung bei anderen Notfällen, ist es höchste Zeit, dass sich der Rest unserer Gesellschaft seiner Verantwortung bewusst wird bzw. durch eine allgemeine Impfpflicht dazu bewegt wird. Für Menschen mit begründeten Impfvorbehalten (negative Nebenwirkungen bei früheren Impfungen) muss aber eine ärztliche Begleitung/Überwachung gewährleistet werden können."

Österreich ist auf dem richtigen Weg.

Joe G.: "Wahrscheinlich kommt jetzt ein Shitstorm, aber für mich ist Österreich mit der Impfpflicht auf dem richtigen Weg, und die Krankenkassen sollten sich überlegen, ob sie die Kosten der Nicht-Geimpften wirklich in Zukunft übernehmen wollen."

Lieber Medikamente statt Impfung.

Rainer B.: "Es befinden sich mehrere Medikamente kurz vor der Zulassung, welche einen schweren Verlauf verhindern, bzw. die Sterblichkeit drastisch reduzieren. Wäre das nicht der bessere Weg, dies zu forcieren, statt zu impfen? Was ist denn das Problem, die Inzidenz oder volle Intensivstationen? Also sollten wir doch da ansetzen, wo das Problem ist: schwere Verläufe verhindern. Die vielen Impfdurchbrüche zeigen doch, dass impfen allein nicht der Weg sein kann. Was also soll eine Impfpflicht als "Scheinsicherheit" daran ändern? Oder sollen wir jetzt quartalsmäßig boostern?" (Anm.d.Red.: Impfen verhindert schwere Krankeitsverläufe, auch bei Impfdurchbrüchen. Hohe Inzidenzen bei niedriger Impfquote bedingen also die Probleme auf den Intensivstationen. Es braucht wirkungsvolle Maßnahmen im Hier und Jetzt. Medikamente können das nicht leisten. Vor allem stellt sich die Frage, warum Impfkritiker lieber ein neues Medikament einnehmen wollen, als eine nachweisliche sichere mRNA-Impfung.)

Sind auf eine Impfpflicht angewiesen.

Manuela W.: "Da es leider zu viele gibt, die sich aus fadenscheinigen Gründen oder gar aus falschen Gründen nicht impfen lassen wollen, sind wir auf eine Impfpflicht angewiesen. Da hat die Politik wohl den IQ der Bevölkerung höher eingeschätzt als er wirklich ist."

Was da seit Beginn der Pandemie an Pleiten, Pech und Pannen passiert ist, das schreit zum Himmel.

Helmuit M: "Ich bin ganz klar für die Impfpflicht, kann die Impfgegner aber auch verstehen. Was da seit Beginn der Pandemie an Pleiten, Pech und Pannen passiert ist, das schreit zum Himmel. Hundertausende von Meinungen, hirnlose Diskussionen in endlosen Fernsehsendungen, alle 30 Minuten neue Meldungen. Die eine sagen so,die anderen sagen so. Da ist doch kein Plan dahinter. Und dann noch an die Vernunft zu appellieren, das ist ein wenig weit hergeholt. Wenn man jetzt noch das Impfchaos dazu nimmt, dann ist klar, dass nichts mehr klar ist. Das ist jetzt wahrscheinlich so verständlich, wie wenn Herr Spahn vor die Presse tritt und seine lichtvollen Kommentare von sich gibt. Eigentlich könnten alle Ärzte und Virologen in Rente gehen, denn wir haben ja genug Spezialisten, leider aber noch keine Erfolge."

Besser als jeden Tag hinten herum die Daumenschrauben um eine Vierteldrehung anzuziehen.

Leonhard M.: "Wichtiger wäre ein Landesgesundheitsminister, der rechtzeitig erkennt, wenn man Impfzentren wieder öffnen muss bzw. rechtzeitig dafür sorgt, dass diese innerhalb kürzester Zeit wieder geöffnet werden können (so wie z.B. in Rheinland-Pfalz geschehen). Dann müsste Herr Kretschmann nicht die Ärzte um zusätzliche Impftage anbetteln (damit die auch nebenher noch ein paar Kranken versorgen können). Täglich liest man (auch hier) von missglückten öffentlichen Impfaktionen und die Arztpraxen sind völlig überlastet. Da kann man nur den verwundert den Kopf schütteln. Und ja: Meinetwegen Impfpflicht. Besser als jeden Tag hinten herum die Daumenschrauben um eine Vierteldrehung anzuziehen. Ach ja: Die Daumenschrauben für die Kinder in Ba-Wü sollen nun ja auch via Sportaktivitäten etc. angezogen werden. Wie soll das gehen, wenn auch die Kinderärzte nur 30 Dosen Biontech pro Woche bekommen und die Alternative an ihre Klientel nicht verimpfen dürfen?"

Das Richtige wäre 1G statt einer Impfpflicht.

Sascha A.: "Jetzt wo wir wissen, dass auch Geimpfte Träger der Pandemie sind, macht eine Impfpflicht wenig Sinn (Anm.d.Red.: Unabhängig von einem Impfdurchbruch schützt eine Impfung vor einem schweren Covid19-Verlauf. Insofern trägt eine hohe Impfquote durchaus zur Entlastung des Gesundheitswesens, speziell der Krankenhäuser bei. Zudem sind Geimpfte weniger stark und weitaus kürzer ansteckend als Ungeimpfte). Ich frage mich aber schon, wie bei vollen Intensivstationen Karneval gefeiert werden kann und Fußballstadien voll sind. Auf der anderen Seite werden Weihnachtsmärkte abgesagt, passt alles nicht zusammen. Das Richtige wäre 1G. Jeder soll sich testen, am besten täglich. Und Events weiter stark zurückfahren. Dann dürfen halt nur 10.000 statt 50.000 ins Stadion. Aber wir können doch nicht Kindern ihre Martinsumzüge verbieten und dann im Fußballstadion feiern."

Das Beispiel Masern-Impfpflicht zeigt die Wirkung.

Christian H.: "Bisher haben wir bereits eine Impfpflicht für Schüler. Diese soll gegen Masern vorgehen. Ich kenne zwar die Zahlen nicht - gefühlt sind Masern aber nicht so verbreitet wie Covid. Ich verstehe daher nicht, warum es hier nicht auch bereits eine verpflichtende Impfung gibt. Ich bin eigentlich nicht für verpflichtende Impfungen. In diesem Fall würde ich aber eine Ausnahme machen. Es sieht so aus, dass wir ohne Impfpflicht nicht mehr aus diesem Teufelskreis rauskommen. Oder wir warten ab, bis alle Impfgegner verstorben sind. Das kann aber noch sehr lange dauern. Aber auch das Ausland kann hier viel ändern. Man stelle sich mal vor, überall, außer in Deutschland, wird eine Impfpflicht eingeführt (wie es beispielsweise bei Gelbfieber oder andere Krankheiten bereits gilt). Eine allgemeine Impfpflicht wird aber auch die Zahl der Fälschungen hochtreiben. Das muss dringend geklärt werden. Ansonsten bringt eine Pflicht nichts, denn diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, bezahlen lieber horrende Preise auf dem Schwarzmarkt."

Nein, wir brauchen keine Impfpflicht.

Michaele M.: "Nein, wir brauchen keine Impfpflicht. Nur durch Impfen löst sich diese Pandemie nicht in Luft auf. Außerdem hat der Europarat im Januar 2021 beschlossen, dass niemand gegen seinen Willen geimpft werden darf. Neue Daten der WHO lassen Zweifel am Nutzen der Covid-Impfstoffe aufkommen, die vergleichsweise hohe Nebenwirkungen haben. Vernünftiges Verhalten schützt aktuell mehr als eine Impfung. (Anm.d.Red: Das ist aus wissenschaftlich-medizinischer Perspektive heraus nicht korrekt. Die Impfstoffe sind bis auf Johnsons&Johnson sehr wohl hochwirksam, vor allem auch nach Booster-Impfung. Und lebensbedrohliche Nebenwirkungen sind extremst selten.)

Zusammenhang: je mehr Geimpfte, desto weniger Kranke und Tote ist auf der ganzen Welt erkannt und sonnenklar.

Ulrike W.: "Meinung oder Wissen? Diese Frage stellt sich immer öfter, nachdem hunderte Millionen Menschen bereits geimpft sind. Irgendjemand muss einen Knall haben. Der Zusammenhang: je mehr Geimpfte, desto weniger Kranke und Tote ist auf der ganzen Welt erkannt und sonnenklar. Vielleicht schaffen wir dies auch in Oberschwaben? 1. Wir brauchen mehr Geimpfte! 2. Impfen verringert die Infektionsgefahr. 3. Impfen reduziert das Übertragungsrisiko. 4. Auch in Biberach sterben "Coronaleugner" AN Corona, nicht MIT Corona! 5. die Covid-Impfungen haben sehr wenige Nebenwirkungen, die Erkrankung deutlich mehr. 6. Genau wie das letzte Mittagessen, ist auch der Impfstoff nach einigen Stunden aus dem Körper verschwunden. Sich Impfen lassen, ist mindestens ein Gebot des Respekts vor Pflegenden und Ärzten im Krankenhaus. LASST EUCH IMPFEN: das bringt's."

Habt ihr alle völlig den Verstand verloren ?

Justin M.: "'Mehr als 500 Bürger pro­tes­tie­ren gegen die dro­hen­den Krankenhaus-Schließungen -Zwischen 500 und 600 Teilnehmer haben am Samstagnachmittag in Bad Saulgau gegen die dro­hen­de Schließung der bei­den SRH-Kliniken in Bad Saulgau und Pfullendorf demonstriert.' Und ihr hackt auf Ungeimpften rum. 6000 weniger Betten als letztes Jahr. 20 Kliniken geschlossen. Kliniken halb voll mit Impfdurchbrüchen. Effektivität verschwindet nach 4-6 Monaten. Immer nachboostern ein Leben lang. Nochmal: Habt ihr alle völlig den Verstand verloren ?"

... dann ist eine Impfpflicht das kleinere Übel.

Stefan S.: "Demokratie heißt, dass die Macht vom Volk ausgeht. Es ist zutiefst demokratisch, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, wenn die Mehrheit des Volkes sich das wünscht. Die Rechte von Minderheiten müssen dabei respektiert werden. Aber wenn die allgemeine Impflicht der einzige Weg ist, alle Grundrechte der Bevölkerung wieder vollumfänglich herzustellen (insbesondere für die Minderheit der Impfgegner selbst), dann ist das absolut das kleinere Übel."

Impfpflicht zum Wohle der Mehrheit der Gesellschaft.

Sylvester S.: "Dass die Impfung die einzig wirksamme Waffe in der aktuellen Situation ist steht außer Frage, die Zusammenhänge sind weltweit auch ohne wissenschaftliche Ausbildung zu erkennen, so man sich nicht vollkommen aus narzistischen Gründen der Realität verweigert. Muss die Impfung jetzt also verpflichtend eingesetzt werden ? Nun, die Mehrheit will es, also aus demokratischer Sicht definitiv. Nach Grundgesetz auch, denn die körperliche Unversehrheit vieler steht über der Freiheit des Einzelnen. Gesellschaftlich ist es schwerer: es wird wahrscheinlich Verwerfungen geben, aber spätestens bei der ebenso aktuellen Meldung von Triage-Vorbereitungen in Neu-Ulm und, statistisch aus den aktuell Krankheitsfällen abgeleiteten, mehreren Hundert täglichen Toten ist es wohl der Preis der zu zahlen ist. Irgendwan ist einfach Ende damit, unsere Kinder, Gesellschaft und Wirtschaft von einer ideologisch verklärten Minderheit gefährden, einschränken und auf jede erdenkliche andere Art und Weise an die Wand klatschen zu lassen und dann zu behaupten das "die da oben" ja Schuld wären. Das ist schlicht ein demokratisches Unding. Gesellschaft funktioniert durch Mitmachen, besonders in Krisen, es hätte nicht soweit kommen müssen. Jene die eine Pflicht aber treffen würde, sind mit die Hauptverursacher, so gesehen passt das schon, und etwas gesellschaftlich zu erwarten, was die große Mehrheit eh schon freiwillig und zum Wohle aller geleistet hat, ist nun wirklich nichts Verwerfliches. Das hat auch nichts mit Würde, Einschränkung, Freiheit oder was sonst noch so kommt zu tun, sondern repräsentiert schlicht die individuellen Folgen persönlichen Handelns. Wenn Letzteres in so hohem Maße in die grundgesetzlich festgelegten Rechte der Mehrheit eingreift, muss es halt abgestellt werden. Individualität endet dort wo die Rechte anderer tangiert werden, deswegen heißt es auch Gesellschaft. Man darf ja auch nicht betrunken Autofahren, denn irgendwann ist der Lappen halt weg, zum Wohle aller. Welche Probleme das auch immer für das Individuum mit sich bringt oder wie sehr dieses davon eingeschränkt wird."

Anders kommen wir aus Corona nicht heraus.

Christina T.: "Leider wird die allgemeine Impfpflicht notwendig sein, anders kommen wir aus Corona nicht heraus und es gibt zu viele Unvernünftige. Die erkrankten Ungeimpften blockieren die Intensivstationen, was ist mit anderen lebensgefährlich Erkrankten, die nicht behandelt werden können, da Betten alle belegt sind und in der Gegend herumgegondelt werden, bis sich ein freies Bett findet? Noch besser wäre es, die Menschen, die die Verschwörungstheorien krieren und damit andere in Angst und Schrecken versetzen, auch zur Rechenschaft zu ziehen. Es gibt genug Menschen, die durch den da verbreiteten Unsinn eine panische Angst vor einer Impfung haben."

Nutzen und hohe Wirksamkeit der Impfung sind eindeutig belegt.

Stefan Z.: "So lange das Coronavirus nicht zu einem herkömmlichen vergleichsweise harmlosen Erkältungsvirus mutiert, ist eine Impfpflicht sinnvoll. Ob dies mit unserem Grundgesetz vereinbar ist, ist wiederum eine andere Frage. Die Impfung dient in erster Linie als Selbstschutz vor schwerem Krankheitsverlauf, und damit schützt man gleichzeitig unser Gesundheitssystem vor Überlastung. Niemand kann sich im Vorhinein sicher sein, ob man einen milden, oder schweren Verlauf im Falle einer Infektion durchmacht. Dass auch Geimpfte das Virus übertragen können, war von Anfang an bekannt, dies spielt aber in einer durchgeimpften Bevölkerung keine entscheidende Rolle. Die Situation in Ländern wie Portugal und Spanien mit Impfquoten über 80 Prozent sowie zig seröse wissenschaftliche Studien davor zeigen eindeutig, den Nutzen und die hohe Wirksamkeit der Impfung. Jüngstes Beispiel, Rio de Janeiro, einst war Rio de Janeiro ein Hotspot der Corona-Pandemie. Doch am Wochenende meldete die brasilianische Millionenmetropole: Null Covid-Patienten in den öffentlichen Krankenhäusern. In Rio de Janeiro beträgt die Erstimpfquote laut unabhängigen Ermittlungen der brasilianischen Medien 94,4 Prozent. Noch höher ist sie im Bundesstaat Sao Paulo (98,7 Prozent). Hier meldete die Regionalregierung zuletzt erstmals seit Pandemiebeginn keinen einzigen Covid-Toten mehr."

Wenn man über die Impfpflicht diskutiert, muss aber auch vorab die Rechtslage geklärt werden.

Alex M.: "Diese Frage sollte ausschließlich von richtigen Experten beantworten und dann gegeben falls von der Politik umgesetzt werden. (Politiker sind auch keine Experten) Es war im Nachhinein sicher ein großer Fehler, zu Beginn der Pandemie eine Impfplicht auszuschließen. Wenn man über die Impfpflicht diskutiert, muss aber auch vorab die Rechtslage geklärt werden. Es bringt ja nichts, wenn die Politik eventuell diese Pflicht beschließt und danach das Bundesverfassungsgericht alles wieder kippt."

Impfpflicht, um die Ungeimpften vor sich selbst zu schützen.

Sabina P.: "Ich bin für die Impfpflicht! Und zwar deshalb, um die Ungeimpften vor sich selbst zu schützen. Denn entgegen vieler Meinungen bin ich nicht der Meinung, dass diese allein eine Gefahr für die Geimpften darstellen. Ich denke an all die verantwortungsvollen, geimpften Eltern, die ihr ungeschützten Kinder, da sie ja jetzt alle Freiheiten wieder genießen dürfen in Restaurants, auf Reisen, ... mitschleppen, wo diese sich unter all den Geimpften anstecken können, es auch tun. Sind daran auch die Ungeimpften schuld? Ich bin geimpft, bin für die Impfpflicht, bin es aber leid, die Ungeimpften für alles verantwortlich zu machen. Sie sind es doch, die das höchste Risiko schwerer Erkrankungen in Kauf nehmen. Aus welchen Gründen auch immer. Daher bin ich für die Impfpflicht! Um diese Menschen davor zu bewahren, sich selbst so zu schaden." (Anm.D.Red.: Ungeimpfte schaden aber nicht nur sich selbst. In dem Moment, wo sie ein Intensivbett wegen des schweren Covid-Verlaufs benötigen, fällt es für andere Intensivpatienten nach Unfall, Herz-OP, Organtransplantation etc. weg. Und diese Kausalität gefährdet das Leben anderer.)

Impfpflicht, damit sich die Spirale nicht weiterdreht.

Stephan U.: "Wir brauchen eine Impfpflicht, sonst kommen wir aus dieser Spirale nicht heraus und stehen im Herbst 2022 vor der gleichen Situation. Ich bin überzeugt, dass das Gesetz kommen wird."

