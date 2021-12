Brauchen wir erneut einen harten Lockdown? - Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Eindämmung des Coronavirus verteidigt, zugleich aber härtere Schritte nicht ausgeschlossen.

Die für die Zeit nach Weihnachten beschlossenen Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens würden Wirkung erzielen, zeigte sich der SPD-Politiker am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“ sicher. „Aber wir schließen nichts aus. Also wenn tatsächlich die Fallzahlen sich so entwickeln würden, dass auch ein harter Lockdown diskutiert werden muss, dann gibt es da keine roten Linien.“

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte kurz vor der Bund-Länder-Runde viel weitreichendere Maßnahmen gefordert, darunter sofortige maximale Kontaktbeschränkungen.

Aber nicht nur das RKI bezweifelt, dass die Maßnahmen reichen. Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg und das von dem CDU-Regierungschef Michael Kretschmer regierte Sachsen machten in einer Protokollerklärung ihre Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der Konferenz deutlich.

Grundlage für die Beratungen war ein Vorstoß des Expertenrats der Bundesregierung, der „gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen“ gefordert hatte. Nach seiner Einschätzung kann Omikron auch zweifach Geimpfte sowie Genesene leicht anstecken. „Dies kann zu einer explosionsartigen Verbreitung führen.“

Die Expertinnen und Experten warnten vor einer „neuen Dimension“ der Pandemie. Kliniken stünden vor starker Überlastung. Ein Teil der Bevölkerung könnte wegen Krankheit oder Quarantäne auch als Beschäftigte ausfallen. Gefährdet sei das Funktionieren von Versorgungs- und Sicherheitssystemen.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Brauchen wir erneut einen harten Lockdown?

Immer hinken wir hinterher mit zu viel Ausnahmen.

Heinz P.: Bis die Herren sich treffen und einen Beschluss fassen, der erst später greift, ist der Käse sozusagen lange gegessen. Immer hinken wir hinterher mit zu viel Ausnahmen. Lockdown sofort ja, weil im Grunde genommen sind wir persönlich eh im Dauerlockdown. Und die Rumreiserei sollte auch aufhören.

Ohne Lockdown kein Ende in Sicht.

Alfred M.: Ohne einen harten Lockdown werden wir nie aus der Pandemie rauskommen.

Es gibt einen stärkeren Hebel als den Lockdown.

Bernd W.: Es steht jedem, der einen Lockdown fordert, frei, diesen für sich selbst sofort umzusetzen. Was wir aber viel mehr brauchen, ist eine Regierung, die sich nicht ständig überraschen lässt. Das einzig Korrekte an dieser Pandemiebekämpfung war der erste Lockdown. Das Ziel war klar, Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Kurzfristig hilft da nur Lockdown, langfristig, und da sind wir nach fast zwei Jahren Pandemie, hilft nur, das Gesundheitssystem zu verbessern. Hier wurde überhaupt nichts gemacht. Noch viel schlimmer, wir haben gar kein Ziel mehr, weshalb viele die Maßnahmen nicht mehr ernst nehmen. Da hat auch ein neuerlicher Lockdown maximal kurzfristig einen Erfolg.

Dank Borniertheit und Egoismus in den Lockdown.

Eleonore M.: Wenn ich täglich nur im Bus und auf der Fähre Maskenverweigerer ertragen muss, dann glaube ich, dass ein Lockdown wohl unausweichlich ist. So viel Borniertheit und Egoismus macht fassungslos.

Mit Impfen gegen den Lockdown.

Peter V.: Lockdown brauchen wir nicht, aber die Menschen sollten sich impfen lassen, denn dann würde diese Pandemie ein schnelles Ende finden. Ewig jammern und Lockdown helfen nicht wirklich.

Politische Entschlossenheit statt Lockdown.

Fiona Petra S.: Für einen harten Lockdown bin ich nicht. Was mich an dieser ganzen Pandemie stört, ist die Unentschlossenheit unserer Politiker. Es wird alles immer viel zu langsam entschieden. Eine Absage an die Impfpflicht von Beginn der Pandemie war falsch, sie hätte in Betracht gezogen werden müssen, sobald entsprechende Medikamente und Impfstoffe vorhanden sind. Kontaktbeschränkungen sollten immer kurzfristig festgelegt werden können, sonst kommen wir aus diesem Schlamassel nie raus, denn das Virus ist uns immer einen Schritt voraus. Ferner sollten Verstöße schneller und härter bestraft werden, um die Eigenverantwortung aller Bürger zu stärken - Abschreckung ist ein gutes Mittel.

NEIN zu einem Lockdown.

Frank S.: Die Politik gängelt und schikaniert die Bevölkerung/Wirtschaft in allen Lebenslagen. Das geht auf keine Kuhhaut mehr. Zudem wird Angst und Panik geschürt. In den zwei Jahren hat die Politik nichts gelernt. Da reiht sich Fehler auf Fehler. Ein Bundeskanzler, der sich vor die Presse stellt und behauptet, dass die Gesellschaft nicht gespalten sei? NEIN zu einem Lockdown.

Uneingeschränkt ja zum Lockdown.

Gabriele A.: Uneingeschränkt ja zum Lockdown. Omikron wird uns demnächst überlaufen - und dann Gnade uns Gott. Das ist nicht die letzte Welle. Israel impft jetzt die über 60-Jährigen schon das vierte Mal. Auch bei uns ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht.

Alle testen, statt Lockdown für alle.

Daniel D.: Nein, brauchen wir definitiv NICHT! Wir brauchen mal eine Regierung, die Hirn hat. Man bekommt es nur annähernd in den Griff, wenn endlich mal begriffen wird, dass ALLE - aber auch wirklich ALLE - getestet werden müssen. Ob genesen, ungeimpft, geimpft, geboostert oder doppelt geboostert. Erst dann wird das in die richtige Richtung gehen.

Egoismus und Fakten-Leugnung führen uns in den Lockdown.

Christoph B.: Ja, wir werden einen harten Lockdown benötigen. Und je später er kommt, desto unangenehmer und länger wird er sein müssen. Die Fakten, die dies zeigen, liegen längst auf dem Tisch. Doch leider gibt es Kräfte, die gegen die Fakten agieren. Solange sich tausende Menschen in Hochzeiten der Pandemie ohne Anstand, Abstand und Masken in großer Zahl treffen, um lautstark und selbstsicher gegen "die da oben", das Maskentragen generell und gegen die Impfung sowieso zu "demonstrieren", werden wir als Gesellschaft zusätzlich zum alleinigen Pandemiegeschehen weitere total unnötige Rückschläge und leider auch zahlreiche Todesfälle erleben. Von der ganz offensichtlichen Unterwanderung durch radikale rechte Gruppierungen ganz abgesehen. Mir tut es vor allem unglaublich leid für alle, die still und ganz jenseits der Öffentlichkeit unter diesem rücksichtslosen Verhalten zu leiden haben: den Senioren in den Pflegeheimen, die wiederholt sehr trostlose Weihnachtstage vor sich haben - ohne Besuche ihrer Lieben. Den Kindern, denen wiederholt und zumindest teilweise vermeidbar Ausfälle in Schule und Freizeit beschert werden. Dem ausgebrannten Pflegepersonal. Und auch den Polizisten und Impfärzten, die Anfeindungen, Hass und Gewalt erfahren müssen. Mit mehr Zusammenhalt und weniger Egoismus ließen sich die Auswirkungen der Pandemie für alle Menschen doch soviel einfacher bewältigen.

Lockdown nur für Impfmuffel.

Mark B.: Wir hatten schon einen harten Lockdown. Können wir ja jetzt vierteljährlich, für drei Monate machen. Leider gibt es auch Wirtschaftszweige und Berufsgruppen, die darauf angewiesen sind, dass nicht ständig alles dichtgemacht und verboten wird. Von den Schülern mal ganz abgesehen. Ferienzeiten schön verlängern, die Eltern und Kinder werden es schon ausbaden. Von mir aus dürfen aber gerne die „Impfmuffel“ das nächste halbe Jahr Zuhause bleiben.

Nicht hetzen und demonstrieren, sondern denken

Klaus F.: Ein Lockdown wäre meines Erachtens nicht notwendig, wenn sich alle an die Regeln halten würden. Nicht hetzen und demonstrieren, sondern denken.

Lockdown sofort und mit allen Konsequenzen.

Martha B.: Lockdown ja, und zwar sofort und nicht irgendwann - und mit allen Konsequenzen, wenn man auch selbst Abstriche dabei in Kauf nehmen muss. Mit diesem Hin und Her, vielleicht und doch-nicht kommen wir nie aus dieser Pandemie raus. Und - sofern nicht geschäftlich notwendig - absolutes Reiseverbot. Klingt zwar hart, wäre aber vermutlich das notwendige Übel.

Menschenverstand einschalten statt Lockdown.

Ingrid K.: Ich selbst brauche für mich keine Anweisungen seitens der Regierung. Ich schalte meinen Menschenverstand ein und gehe dem Virus bestmöglich "aus dem Weg". Dazu gehören eben Kontaktbeschränkungen. Mir ist ohnehin nicht zum großen Feiern zumute, in diesen Zeiten. Man kann sich auch im kleinen Kreis etwas Gutes tun und Freude haben, um wieder Kraft zu tanken für das, was da noch kommt.

Impfpflicht statt Lockdown.

Waltraud W.: Wir brauchen keinen harten Lockdown. Wir brauchen eine Impfpflicht, die schon lange überfällig ist.