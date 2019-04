Brasilien leidet unter seinem Präsidenten

Die Nachricht vom Rausschmiss kam pünktlich zur ersten Bilanz der neuen brasilianischen Regierung von Staatschef Jair Bolsonaro (Foto: AFP). Am Tag 98 seines Mandats entließ der rechtsradikale Präsident am Montag seinen Bildungsminister Ricardo Vélez. Er war selbst seinem Chef zu radikal. So schrieb er Briefe an alle öffentlichen Schulen, sie mögen die Schüler beim Singen der Nationalhymne filmen und sicherstellen, dass sie dabei den Wahlkampfslogan Bolsonaros vortragen: „Brasil über allem, Gott über allen“.

Vélez ist bereits der zweite Abgang aus der Regierung Bolsonaro, die am heutigen Mittwoch seit 100 Tagen im Amt ist. Mitte Februar musste Kabinettschef Gustavo Bebianno gehen, nachdem Bolsonaros Sohn von seinem Vater den Rauswurf des langjährigen Vertrauten gefordert hatte. Die ersten drei Monate des ehemaligen Fallschirmjägers Bolsonaro werden eher als peinlich für das größte und wichtigste Land Lateinamerikas in Erinnerung bleiben. Von anzüglichen Pinkel-Tweets im Karneval über die Brüskierung seiner Minister bis hin zu von keiner Sachkenntnis getrübten Entscheidungen hat er nichts ausgelassen.

Ahnungslosigkeit als Monstranz

Vor der globalen Wirtschaftselite in Davos nutzte Bolsonaro im Januar sechs seiner 45 Minuten Redezeit. Experten wunderten sich ob der Ideenlosigkeit. Bolsonaro trägt sein mangelndes Wissen wie eine Monstranz vor sich her. „Im Wahlkampf habe ich gesagt, dass ich im Januar entweder auf dem Präsidentenstuhl oder am Strand sitzen werde. Jetzt habe ich den Salat“, ist einer seiner Lieblingssätze. Sein Land und das Ansehen leiden unter Bolsonaro. Dessen Regierung sei geprägt von „kolossaler Konfusion“, urteilt der Politologe Claudio Couto vom Thinktank „Stiftung Getúlio Vargas“. Und der britische „Economist“ urteilte jüngst: „Das größte Problem ist die Frage, ob Bolsonaro Ahnung von seinem Job hat.“

Wenn man sieht, worauf der Präsident Wert legt, kann man daran zweifeln. Erst Ende März hatte er erreicht, dass die Streitkräfte Brasiliens dem Sturz von Präsident João Goulart durch das Militär im Jahr 1964 gedenken durften. Der Präsident hat stets betont, dass die Zeit der Militärdiktatur (bis 1985) die besten Jahre des Landes gewesen seien. Während der Gewaltherrschaft wurden nach Angaben einer Wahrheitskommission mindestens 440 Menschen wegen ihrer politischen Überzeugungen getötet.

So wundert es nicht, dass die Hälfte der Minister in Bolsonaros Kabinett Ex-Militärs sind. Die andere Hälfte besteht aus mittelmäßigen oder Rechtsaußen-Politikern und evangelikalen Eiferern. Der einzige Minister von Format ist der ehemalige Investmentbanker Paulo Guedes, der verzweifelt versucht, das große wirtschaftliche Vorhaben Bolsonaros umzusetzen: die Rentenreform.

Diese ist umstritten, aber notwendig, um eine neue Finanzkrise zu vermeiden. Die Wirtschaft kommt nach der Rezession der vergangenen Jahre nicht in Gang. Zwischen 2014 und 2016 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 8,2 Prozent. Das Pro-Kopf-Einkommen der 208 Millionen Brasilianer ist seit 2011 zeitweise um fast ein Drittel gesunken und kaum gestiegen. Daher sind die Brasilianer schon jetzt zunehmend unzufrieden mit Bolsonaro. Ein Drittel der Menschen hält seine Amtsführung für gut, ein Drittel für durchschnittlich. Aber ein Drittel der Brasilianer hält seine Politik einfach nur für grauenvoll.