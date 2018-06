Brüssel und Merkelschalten sichin die Krise ein

Die EU mischt sich wegen der Gewalteskalation stärker in die Krise in der Ukraine ein. EU-Chefdiplomatin Catherine Ashton wird kommende Woche nach Kiew reisen und dort Präsident Viktor Janukowitsch sowie Vertreter der Opposition treffen, wie Ashton am Donnerstag in Brüssel mitteilte. „Die Türen zum Dialog und für eine politische Lösung müssen offen gehalten werden“, erklärte die EU-Außenbeauftragte.

Schon heute wird EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle in die ukrainische Hauptstadt aufbrechen und Gespräche mit den Konfliktparteien führen. Präsident Janukowitsch habe EU-Kommissionschef José Manuel Barroso in einem Telefonat am Donnerstagmorgen gesagt, die Vermittlungsbemühungen der EU-Vertreter seien „willkommen“, sagte ein Kommissionssprecher.

Die bisherigen Versuche aus Brüssel, den Konflikt zu entschärfen, waren allerdings ohne Erfolg. Als Ashton am 11. Dezember in Kiew weilte, stürmte die Bereitschaftspolizei das Protestlager auf dem Unabhängigkeitsplatz. Füle war zuletzt Mitte November in der Hauptstadt. Eine weitere geplante Reise hatte er wenige Tage später abgesagt, nachdem die Regierung die Vorbereitungen für ein Assoziierungsabkommen mit der EU gestoppt hatte.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat inzwischen mit Präsident Viktor Janukowitsch telefoniert. Bei dem Gespräch seien „Möglichkeiten eines friedlichen Auswegs aus der politischen Krise und Wege einer Stabilisierung in der Ukraine“ besprochen worden, teilte der Pressedienst des Staatsoberhauptes in Kiew am Donnerstag mit.

Bei gewaltsamen Straßenschlachten zwischen Gegnern des prorussischen Janukowitsch und Sicherheitskräften waren am Vortag in der Ex-Sowjetrepublik zwei Demonstranten erschossen worden. Etwa 100 Demonstranten wurden bisher wegen der Teilnahme an Massenunruhen festgenommen.