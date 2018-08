Brückendrama in Genua: Skandalöses Vorgehen

Für Italiens Innenminister und ersten Vizeregierungschef Matteo Salvini von der ausländerfeindlichen Lega und den zweiten Vizeregierungschef Luigi Di Maio von der 5-Sterne-Regierung kam das tödliche Brückendrama in Genua wie ein Manna vom Himmel. Da sie sich ja vorgenommen haben, Italien vom Übel der anderen Parteien zu befreien, können sie diese jetzt als Schuldige vorführen. Diese Parteien, so Salvini und Di Maio, hätten mit der Brückenbaugesellschaft gemeinsame Sache gemacht. Da wird vorverurteilt, ohne dass je ein Richter ein Urteil sprach.

Das ist ein skandalöses Vorgehen. Die Regierungsparteien geben sich volksfreundlich und schieben alle Schuld auf die Vorgänger. Deshalb, so fordert man jetzt unisono, müsse das politische System der repräsentativen Demokratie demontiert werden. Das sei, so Di Maio, „vollkommen überholt“. Nur in einem System mit direkt gewählten Politikern und einem direkt gewählten Staatspräsidenten könne alles besser werden. Inklusive der Kontrolle maroder Brücken. So eine Argumentation ist Populismus der übelsten Art.