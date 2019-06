Boris Johnson ist auf dem Weg in die Downing Street

Boris Johnsons Aufstieg zum britischen Premierminister scheint unaufhaltsam zu sein. Beim ersten Wahlgang der konservativen Unterhausfraktion belegte der frühere Außenminister am Donnerstag mit weitem Abstand Platz eins. Drei Bewerber, darunter die beiden Frauen, schieden aus. Übers Wochenende dürfte sich der Druck auf einige der verbliebenen sechs Konkurrenten verstärken, vorzeitig aus dem Rennen um die Nachfolge der Parteivorsitzenden Theresa May auszuscheiden. Dem Parteistatut zufolge müssen sich Johnson und der zweitplatzierte Kandidat einer Urwahl durch die Mitglieder stellen.

Durch Sitzungssaal 14 des Londoner Unterhauses ging um kurz nach 13 Uhr Ortszeit ein Raunen, als die Leiterin des zuständigen Komitees das Ergebnis bekanntgab. Von den 313 Tory-Parlamentariern hatten sich 114 und damit 36 Prozent für den Brexit-Vorkämpfer entschieden. Die beiden Nächstplatzierten, Johnsons Amtsnachfolger Jeremy Hunt sowie Umweltminister Michael Gove, brachten es gemeinsam gerade einmal auf 80 Stimmen. Beim nächsten Wahlgang am kommenden Dienstag dürfte es darauf ankommen, welcher Bewerber den größten Sprung nach vorn machen kann.

Am Donnerstag wurden erste Stimmen zugunsten einer Krönung des Brexit-Vormanns laut. „Beendet diese Farce und wählt jetzt Boris“, schrieb Freddy Gray im einflussreichen Tory-Magazin „Spectator“ mit Blick auf die knappe Zeit bis zur nächsten Brexit-Frist Ende Oktober. Die Mitbewerber geben sich entschlossen, den Kampf bis zu Ende zu fechten. Er fühle sich „stark ermutigt“, betonte Entwicklungshilfeminister Rory Stewart (19 Stimmen).

Grundsätzlicher wurde seine Kabinettskollegin Amber Rudd. Sie hofft, dass ihr Kandidat Hunt in den bekanntermaßen brutalen Kreuzverhören der britischen TV-Sender die Nerven behält, während dem Favoriten Johnson dessen bekanntermaßen loses Mundwerk zum Verhängnis werden könnte.

Unliebsame Befragung

In den Londoner Medien besteht erheblicher Unmut über die Art und Weise, wie der einstige Berufskollege und wöchentliche Star-Kolumnist des „Daily Telegraph“ (Honorar pro Kolumne: rund 5630 Euro) bisher die Befragung zu seiner Vergangenheit und zu kontroversen Themen verweigert. Bei der Vorstellung seiner Kampagne beschränkte sich Johnson am Mittwoch auf sechs Fragen und ließ zu, dass seine Anhänger eine hochangesehene Journalistin ausbuhten.

Detailliert haben die Londoner Medien – bis auf das Boris-Blatt „Telegraph“ – die vielfältigen Verfehlungen des Spitzenreiters aufgezählt. Sie reichen von einer Vielzahl von Affären, ein uneheliches Kind eingeschlossen, über die Beihilfe zur Körperverletzung bis hin zu nachweisbaren Lügen. Als Außenminister machte der 54-Jährige vor allem durch schlechte Vorbereitung und flotte Sprüche („fuck business“) von sich reden. Auch die Bilanz der Jahre als Londoner Bürgermeister (2008-2016), mit der Johnson gern hausieren geht, fällt durchwachsen aus.

Völlig unklar bleibt bei allen Kandidaten die Herangehensweise an das wichtigste Problem der britischen Politik, den bevorstehenden EU-Austritt. Anders als Hunt und Gove will Johnson den Brexit am 31.Oktober um jeden Preis, notfalls auch ohne Vereinbarung mit Brüssel („No Deal“).