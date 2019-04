Bomben in Sri Lanka galten Christen und Touristen

Die Täter hatten offenbar alles genau geplant: Binnen einer halben Stunde, zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr morgens am Ostersonntag, ereigneten sich die ersten sechs von insgesamt acht Explosionen, die den südasiatischen Inselstaat erschüttert haben. Nahezu zeitgleich wurden Sprengsätze in drei Kirchen und drei Nobelhotels gezündet. Die Regierung macht eine einheimische Islamistengruppe für die Bluttaten verantwortlich.

Getroffen haben die Selbstmordanschläge drei Hotels im Herzen der Hauptstadt Colombo: das Kingsbury Hotel, das Shangri-La und das Cinnamon Hotel – letztgenanntes in unmittelbarer Nähe zur Residenz des srilankischen Premierministers Ranil Wickremesinghe. Alle drei Adressen sind gerade bei wohlhabenden internationalen Gästen beliebt, was den hohen Anteil von Ausländern unter den mindestens 290 Toten in der Bilanz des Schreckenstages erklärt. Von mehr als 30 ausländischen Opfern ist die Rede. Unter ihnen ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes ein Mann, der neben einem US-amerikanischen auch einen deutschen Pass hatte. Auch Briten, US-Amerikaner, Inder, Niederländer, Türken, Bangladeschis, Marokkaner waren unter den Opfern. 14 Ausländer wurden nach Angaben des Außenministeriums Sri Lankas noch vermisst.

Verstreuter liegen die drei betroffenen Kirchen: Im nördlichen Colombo St. Antonius, das als wichtigstes Heiligtum der Katholiken in Sri Lanka gilt. Auch Angehörige anderer Religionsgemeinschaften suchen diese Stätte auf, um an der angeblich Wunder bewirkenden Statue des heiligen Antonius zu beten. In Negombo, 40Kilometer entfernt jenseits des internationalen Flughafens, traf es die ebenfalls katholische Kirche St.Sebastian, in der östlichen Provinzstadt Batticaloa, weit weg von den übrigen Anschlagszielen, die protestantische Zionskirche.

Überall liefen gerade die gut besuchten Ostergottesdienste. Kardinal Malcolm Ranjith, der Erzbischof von Colombo, sagte am späten Mittag alle weiteren Ostermessen im Großraum Colombo ab. Zugleich rief der höchste katholische Würdenträger des Landes die eigene Gemeinschaft wie auch seine Landsleute insgesamt zu Ruhe und Eintracht auf. Ähnlich äußerte sich Regierungschef Wickremesinghe. Christen stellen unter den 22 Millionen Einwohnern eine Minderheit von etwa sieben Prozent.

Eine der Bomben in Colombo explodierte in der Nähe des lokalen Büros der Allgäuer Hilfsorganisation Humedica, wie die christliche Organisation mit Hauptsitz in Kaufbeuren am Montag mitteilte. Humedica sei als Partner des Ministeriums für Katastrophenhilfe an Hilfsmaßnahmen beteiligt; Mitarbeiter verteilten demnach am Montag Getränke, Zwischenmahlzeiten und andere Güter des täglichen Bedarfs in Krankenhäusern an Angehörige der Opfer.

Auch am Tag nach der Terrorserie sind die Einwohner des Inselstaates, in dem während eines Bürgerkriegs zwischen der von Buddhisten dominierten Armee und hinduistischen Tamilen-Rebellen zwischen 1983 und 2009 annähernd 100000 Menschen starben, fassungslos. „Traurig, wirklich traurig ist das. Nach zehn Jahren, die wir auf einem guten Entwicklungsweg waren, gibt es immer noch Menschen, die das Leben nicht respektieren – kleine, radikale Minderheiten, die alles kaputt machen“, sagt Allen Kathirethanby. Der 63-Jährige hat 25 Jahre in Düsseldorf gelebt, ist erst vor fünf Jahren nach Jaffna heimgekehrt, wo er nun eine Privatunterkunft betreibt. „Die Situation ist ziemlich kritisch, aber wir sollten Ruhe bewahren“, mahnt Udhaya, ein Kellner im Nallur Bhavan Restaurant.

Täter ging ans Frühstücksbuffet

Von „grausigen Szenen“ hatte am Vortag Harsha de Silva geschrieben, der Minister für wirtschaftliche Reformen. Er war bald nach dem Anschlag in der Antoniuskirche und half, Verletzte aus den Trümmern zu bergen, zeigte sich schockiert von zwischen zersplittertem Glas, zerfetzten Heiligenfiguren und herabgestürzten Balken liegenden Leichenteilen.

Bei den Hotels traf es besonders schlimm das Shangri-La, wo sich ein Selbstmordattentäter in dem im dritten Stock liegenden Restaurant am Frühstücksbuffet in die Luft sprengte. Die Explosionen Nummer sieben und acht ereigneten sich später am südlichen Stadtrand Colombos in einer Wohnanlage und einem kleinen Hotel. Dort verfolgten Polizisten Verdächtige und gingen Hinweisen zu einem Waffenlager nach. Am Abend wurde ein weiterer Sprengsatz an einer Straße in Flughafennähe gefunden und entschärft, bevor er detonierte. Es handelte sich um eine Rohrbombe, deren Bauart laut ersten Einschätzungen von Experten auf einheimische Täter hindeute.

Von 18 Uhr abends an bis 6 Uhr am Montagmorgen galt eine landesweite Ausgangssperre. Vielerorts waren die Straßen schon am späten Sonntagnachmittag auffallend leer. Selbst Nachtzüge blieben in den Bahnhöfen, der Busverkehr kam zum Erliegen. Nur zum Flughafen durften durften Reisende in Colombo nach 18Uhr mit einer Ausnahmegenehmigung – was angesichts jeder Menge Checkpoints aber lange dauerte. Bereits am Nachmittag hatten Sicherheitskräfte vor vielen religiösen Stätten im ganzen Land Position bezogen. Das betraf nicht nur Kirchen, sondern beispielsweise auch das größte Hindu-Heiligtum der von Tamilen dominierten Stadt Jaffna, den Tempel Nallur Kandaswamy Kovil.

Regierung blockiert Facebook

Noch bis Mittwoch sollen alle Schulen geschlossen bleiben, Uni-Prüfungen sind verschoben. Das Online-Netzwerk Facebook war den ganzen Montag weiter blockiert – aus Sorge vor Falschmeldungen und Anstachelung zum Hass. Bekannt hat sich zu den Anschlägen bislang niemand. Allerdings bestätigte Wickremesinghe, dass die Polizei bereits vor zehn Tagen Hinweise zu möglichen Anschlägen speziell auf Kirchen erhalten habe. Genannt wird der Name der Extremistengruppe National Thoweeth Jamaath. Bisher verdichten sich Hinweise, dass es sich bei den unmittelbar Tatbeteiligten um Einheimische handelte. Regierungssprecher Rajitha Senaratne sprach aber von mutmaßlichen Hintermännern im Ausland: „Da ist ein internationales Netzwerk, ohne das diese Taten nicht möglich gewesen wären.“ Die Regierung suche deshalb ausländische Mithilfe bei den Ermittlungen.