Bissiger Veganer

Auf dem Sektor der Ernährung gibt es kaum ein umstritteneres Thema als den Veganismus. Selbiger richtet seine Lehren einzig und allein an der Frage aus, ob Tiere zur Herstellung von Lebensmitteln oder Kleidung leiden und ausgebeutet werden oder nicht. Grundsätzlich hat das Streben nach Tierwohl etwas sehr Sympathisches. Aber auch Freunde eines veganen Lebensstils sind nicht frei von Ernährungssünden. Ein besonders spektakulärer Fall von veganem Fehltritt ist neulich aus dem fernen Amerika zu uns herüber geschwappt.

Namentlich geht es um Doug Ramsey, der in der Chefetage einer Firma namens „Beyond Meat“ sitzt. Diese stellt vegane Fleischersatzprodukte aus Erbsenprotein her, zum Beispiel Klopse. Das allein reicht aber noch nicht, um in die Schlagzeilen zu gelangen, dazu braucht es schon ein bisschen mehr Biss. Den hat Mr. Ramsey im wörtlichen Sinne gezeigt, als er einem Mann im Anschluss an ein Football-Spiel in einer Tiefgarage in die Nase biss.

Der Nasen-Nascher wurde zunächst festgenommen. Er sieht sich seitdem eine Welle des Spotts ausgesetzt. Hat er doch mit seiner Attacke entgegen jedweder ernährungsphysiologischen Vernunft sogar kannibalistische Züge an den Tag gelegt. Keine Tiere essen zu sollen, ist das eine. Seinen Nächsten nicht anzuknabbern, das andere. Womöglich hat der Riechkolben des Angegriffenen für Herrn Ramsey wie eine Gurke ausgesehen, was die Sache erklären würde. Der Chefveganer ist inzwischen übrigens wieder auf freiem Fuß. Über seine derzeitigen Essgewohnheiten ist nichts bekannt. (nyf)