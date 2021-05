Bis zu 200 Kinder in Nigeria gekidnappt

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Biberach ist auch über das Wochenende nach Angaben des Landesgesundheitsamts gesunken. Lag sie am Freitag noch bei 57,1, sank sie am Samstag bereits auf 53,2. Am Sonntag (30. Mai, 16 Uhr) lag sie bei 51,7 und näherte sich damit weiter der 50er-Marke an. Stand Sonntagnachmittag haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 8601 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Davon sind 170 Personen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.