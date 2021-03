Bis zu 1800 Polizisten bei Demos in Berlin

Seit 1990 gehört die Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) zu Weingarten. In Zeiten, in denen rassistische Anfeindungen gegenüber Muslimen präsenter werden, will die Gemeinde ein Zeichen setzen.

Unter dem Titel „Islam gegen Rassismus“ wird Imam Wajahat Ahmad am 24. März einen Vortrag halten, um auf das Problem hinzuweisen und ins Gespräch zu kommen.

Im Interview mit Oliver Linsenmaier spricht er über Rassismus in Deutschland, verurteilt jede Art von Diskriminierung und Gewalt und erklärt, welch wichtige Rolle allen ...