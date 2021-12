Birne, Teflon, Allerweltsgesicht

Es ist in Deutschland gute Sitte, das jeweilige Regierungsoberhaupt – egal ob Kanzlerin oder Kanzler – aufgrund charakterlicher oder äußerlicher Eigenschaften zu vergleichen. Während Helmut Kohl gern mit dem Kernobst Birne verglichen wurde, stand Angela Merkel oft im Vergleich zu einer Oberflächenveredelung namens Teflon. Weil an ihr alles abgleite und nichts haften bleibe. Kabarettisten und andere Spötter hatten mit vorgenanntem Spitzenpersonal im Kanzleramt ihre Freude, weil sich selbiges gut parodieren ließ.

Und nun also Scholz. Dem SPD-Kanzler wurde bislang Schlumpfigkeit nachgesagt, was sich nicht so ganz fassen lässt. Weil Schlümpfe einerseits bei Kindern sehr beliebt sind, andererseits weder richtig ernst noch für voll genommen werden. Insofern ist Herr Scholz kabarettistisch noch nicht so ganz greifbar.

Außerdem ist noch kein überzeugender Scholz-Doppelgänger in Sicht. Während es von Kohl oder Merkel ganze Busladungen von Doubles in Deutschland gab, die vom Tanztee im Seniorenstift bis zum Gala-Empfang überzeugend aus der Rolle fielen, herrscht in Sachen Scholz noch Ähnlichkeitsnotstand. Dabei ist der Kanzler nüchtern betrachtet kein Exot mit bizarrem Haarschnitt oder anderswie auffällig gekennzeichnet. Eher ein Allerweltsgesicht. Also eigentlich total unschlumpfig, schon wegen des fehlenden Blaus in der Hautfarbe. Ähnelt höchstens noch Papa-Schlumpf. Denn der trägt Hosen und Mütze in Rot. Immerhin die Parteifarben des Herrn Scholz. (nyf)