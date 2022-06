Billigticket boomt, Tankrabatt kommt an

Das bislang größte Experiment im deutschen Nahverkehr ist ohne größere Probleme angelaufen. Unternehmen und Verkehrsverbünde sprachen von einem weitgehend reibungslosen Ablauf am ersten Gültigkeitstag des Neun-Euro-Tickets.

„Ich glaube, dass das ein echter Knaller wird“, sagte der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP) am Mittwoch in Berlin. Das Ticket komme direkt bei den Nutzerinnen und Nutzern an. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte zuvor im rbb24 Inforadio gesagt, es seien schon über sieben Millionen Tickets verkauft worden, und dies werde noch weiter anhalten. „Der ÖPNV ist in aller Munde – das Ticket ist jetzt schon im Herzen aller Bürgerinnen und Bürger angekommen“, so Wissing.

An vielen Bahnhöfen im Südwesten herrschte am Mittwoch reger Betrieb, aber keine Überlastung. „Das große Chaos ist noch nicht da“, sagte am Nachmittag Jürgen Löffler, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Bodo, der für die Landkreise Ravensburg, Bodensee und Lindau zuständig ist. Es gebe zwar eine „gewisse Belebung“, diese sei aber schon in den vergangenen Wochen und Monaten parallel zum Auslaufen vieler staatlicher Corona-Schutzmaßnahmen spürbar gewesen. Auch der benachbarte Verkehrsverbund Ding mit Sitz in Ulm meldete einen entspannten Auftakt. „Es gab mehr Fahrgäste, aber keine unhaltbaren zustände“, sagte Sprecher Markus Zimmermann. Von einem „ruhigen Start“ sprach auch die Deutsche Bahn in Bayern und Baden-Württemberg. Ein deutlicher Anstieg der Fahrgastzahlen lasse sich noch nicht beobachten, meldete eine Unternehmenssprecherin aus Stuttgart.

Der erste echte Härtetest für den Nahverkehr wird an Pfingsten erwartet. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann befürchtet eine Überlastung der Züge am kommenden langen Wochenende. Er sei gespannt, ob die Kapazitäten ausreichen, sagte der Grünen-Minister, der am Freitag selbst an einem Automaten im Stuttgarter Hauptbahnhof ein Neun-Euro-Ticket kaufte. Auch Bodo-Chef Löffler erwartet „Tage, an denen es voll werden und auch zu Überfüllungen kommen kann“.

Kritik kommt von der Opposition. „Die Bundesregierung wirft im Moment leider mit Geld um sich, als Gäbe es kein Morgen“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel der „Schwäbischen Zeitung“. „Das geht nicht lange gut. Das macht mir ernsthaft Sorgen. Die Ampel muss dringend zu einem Mentalitätswandel kommen.“

Das Neun-Euro-Ticket soll Bürger angesichts gestiegener Energiepreise entlasten – den selben Zweck hat die Steuersenkung auf Kraftstoffe, die ebenfalls am Mittwoch in Kraft trat. An den Tankstellen sackten die Preise im Vergleich zum Vortag deutlich ab. Laut ADAC kostete am Mittwochmorgen E10 im bundesweiten Schnitt 1,88 Euro und Diesel 1,94 Euro je Liter.