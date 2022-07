Billige Tickets sind nicht genug

Wie schön wäre ein einfaches und preiswertes Tarifsystem im Nahverkehr. Tickets, die über die Grenzen des regionalen Verkehrsverbundes hinaus gelten oder Fahrscheine, die sich einfach per App kaufen lassen und überall gelten. Wie gut das wäre, zeigt gerade das Neun-Euro-Ticket. Über 30 Millionen davon wurden verkauft. Selbst FDP-Verkehrsminister Volker Wissing spricht von einem großen Erfolg, der nur auf Druck der Grünen zustande kam. Seine Partei bekam dafür den Tankrabatt. Nun will sich der Minister nach dem Auslaufen der Einmalaktion für ein bundesweit einheitliches Tarifsystem einsetzen. Nach dem Fernverkehr der Bahn gibt es nun noch eine Chefsache.

Doch an dieser Idee sind schon andere gescheitert. Schon beim Neun-Euro-Ticket agieren die Nahverkehrsverbünde landauf, landab nicht einheitlich. Mal gibt es einen vierten Monat kostenlos dazu, mal dürfen Fahrräder mitgenommen werden. Die Verbünde lassen sich ungern hineinreden, schon gar nicht in ihre Tarifstrukturen. Denn dabei geht es stets um ihre Einnahmen. Bisher reicht es nicht einmal für eine gemeinsame Buchungsplattform, was angesichts der Fülle unterschiedlicher Tarife auch kein Wunder ist.

Mit einer übersichtlichen Tarifstruktur allein wird der Nahverkehr aber nicht viel attraktiver. Dazu gehört mehr. Die Tickets müssen günstig sein und das Angebot muss – besonders in ländlichen Regionen – besser werden. Kein Fahrgast versteht, warum der Bus an der Grenze eines Nahverkehrsverbundes anhält, statt noch ein paar Kilometer in die nächste Stadt weiterzufahren. Wenn Takte und Verbindungen nicht zufriedenstellend sind, kann auch ein Billigticket niemanden dauerhaft zum Umsteigen motivieren.

Wenn der Nahverkehr wirklich eine Verkehrswende bewirken soll, müssen Angebote und Preise erstens stimmen, und zweitens vom Kunden her gedacht werden. Das weiß der Minister natürlich auch, ebenso, dass er für einen bundesweit modernen Nahverkehr viel Geld aus der Bundeskasse beisteuern müsste. Um Aussagen dazu drückt er sich jedoch.