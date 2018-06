Das laute Trommeln der Energielobby bei der Politik scheint sich gelohnt zu haben. Zwar wird der Ausstieg aus der Kernenergie die Unternehmen eine Stange Geld kosten. Doch weit weniger als eigentlich angemessen wäre. Die Freude darüber dürfte in den Chefetagen groß sein.

Spätestens als die Aktienkurse der Energieunternehmen nach dem Bekanntwerden der Vorschläge in die Höhe schnellten, wurde so manchem klar, wie leicht die Wirtschaft bei der Finanzierung des Atomausstiegs davonkommt. Jahrelang haben die Unternehmen mit der Kernkraft gutes Geld verdient. Doch für den Rückbau wollen sie so wenig wie möglich zahlen.

Grund dafür sind auch die enormen Verluste, die Eon, EnBW, RWE oder Vattenfall in den vergangenen Jahren eingefahren haben. Doch dieses Problem ist hausgemacht: Investitionen in alternative Energieversorgungsmodelle wurden über Jahre verschlafen.

Folgt die Bundesregierung den Vorschlägen der Atomkommission gilt der Ablasshandel zwischen Politik und Wirtschaft. Dabei ist längst allen Seiten klar, dass die Kosten für den Abbau der Meiler oder gar für die dauerhafte Lagerung des verstrahlten Mülls unkalkulierbar sind. Auf dieser Rechnung bleibt dann der Staat sitzen – und mit ihm der Steuerzahler.