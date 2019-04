Biden will Trump schlagen

Er hat lange mit sich gerungen – am Donnerstag hat Demokrat Joe Biden schließlich seinen Hut in den Ring geworfen. Der Veteran verkündete seine Kandidatur zur US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr per Video. Biden reiht sich damit ein in ein Kandidatenfeld, das mit 20 Namen groß ist wie selten zuvor. Die Opposition rechnet sich gute Chancen aus, US-Präsident Donald Trump nach vier Jahren abzulösen. Eine Opposition, die auch deshalb aus der Schockstarre der verlorenen Wahl des Jahres 2016 erwachte, weil Jüngere, zumeist links Gesinnte für neuen Schwung sorgten.

Biden, politisch in der Mitte angesiedelt, ist 76, der Zweitälteste nach Bernie Sanders. Sollte er die Wahl gewinnen, wäre er 78, wenn er seinen Amtseid ablegen würde. Biden glaubt andererseits, am ehesten jene weißen Arbeiter, die zum Republikaner Trump überliefen, zurückzuholen. Obwohl er seit fünf Jahrzehnten in Washington Politik macht, hat er sich eine gewisse Bodenständigkeit bewahrt. Was immer er fürs Leben gebraucht habe, betont er, habe er in der Industriestadt Scranton in Pennsylvania gelernt, in der er aufwuchs. Mut, Verlässlichkeit, sich um andere kümmern, dazu der Glaube, dass man es auch dann weit bringen könne, wenn man seine Kindheit zwischen rauchenden Schloten verbrachte. Einmal ließ er in burschikosem Ton wissen, am liebsten würde er Trump „hinter die Turnhalle“ bitten, um Mann gegen Mann die Kräfte zu messen.

Schon 2016, glauben seine Fans, hätte Biden bessere Karten gehabt als Hillary Clinton. Den Rust Belt mit Staaten wie Michigan, Ohio und Pennsylvania an Trump zu verlieren – mit einem Joe Biden wäre das ihrer Überzeugung nach nicht passiert. Dass der damalige Stellvertreter Barack Obamas auf eine Kandidatur verzichtete, lag an einem Schicksalsschlag. Er trauerte um Beau, seinen 46-jährig an Krebs verstorbenen Sohn. Damals schien es, als bereite er seinen Abschied von der Bühne der großen Politik vor.

Biden hat früh davon geträumt, einmal im Weißen Haus zu residieren. Er war Mitte 20, als ihn die Mutter seiner ersten, später tragisch verunglückten Frau Neilia nach seinen Karrierezielen fragte und zur Antwort bekam: „Präsident. Präsident der Vereinigten Staaten.“ Er war 30, gerade zum Senator gewählt, als das Auto mit Neilia am Lenkrad gegen einen Sattelschlepper prallte. Seine Gattin und die einjährige Tochter Naomi starben, während die Söhne Hunter und Beau wochenlang im Krankenhaus lagen.

Die dritte Bewerbung

Zweimal bewarb Biden sich bislang fürs Präsidentenamt. 1988 wurde ihm zum Verhängnis, dass er ganze Passagen einer Rede des britischen Labour-Politikers Neil Kinnock übernommen hatte. 2008 stand er chancenlos im Schatten Obamas und Clintons. Schon wegen der Vorgeschichte wird niemand behaupten, dass Biden nun der klare Favorit wäre. In den Umfragen liegt er zwar vorn, was allerdings nicht viel heißt, da die Vorwahlen erst im Januar beginnen.