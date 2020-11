Biden: Werden die Wahl gewinnen

Die Entscheidung kommt plötzlich: Bernt Aßfalg hört wenige Monate nach seiner Berufung als Geschäftsführer der Stadtwerke auf. Grund ist seine Parkinson-Erkrankung: „Wenn ich meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werde, will ich nicht an meinem Stuhl kleben“, sagt Aßfalg am Freitagmorgen in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Wie eh und je ist Bernt Aßfalg flinken Schrittes unterwegs, als er im im früheren Bundeswehr-Gebäude an der Marie-Curie-Straße die Treppen hinunter geht.