Biden: USA möglicherweise vor härtester Phase in Pandemie

An einem Tag rund 50 Patienten, die teils stundenlang mit Abstand und Corona-Schutzmaske im Treppenhaus warten mussten: Diese Extremsituation hat sich am Montag beim zahnärztlichen Notdienst für den Kreis Biberach in der Praxis Dr. Biffar in Laupheim zugetragen. Der Arzt war bis in den späten Abend damit beschäftigt, die Menschen zu behandeln. Die Bezirkszahnärztekammer spricht von einer „absoluten Ausnahmesituation“.

