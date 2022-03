Besser liegen bleiben

Seit es Statistiken über den Verkehr gibt, haben die Statistiker noch nie so wenige Verkehrstote gezählt wie im abgelaufenen Jahr, das übervoll war mit Statistiken. Nämlich mit solchen, die sich mit Corona befassen. Einer der Rückschlüsse aus der statistischen Erfassung: Wenn Leute weniger verreisen und mehr im Homeoffice arbeiten, überfahren sie sich nicht so oft gegenseitig auf den Wegen zur Arbeit oder in den Urlaub.

Daraus folgt: Wer dauernd daheim hockt, dem passiert straßenverkehrsstatistisch betrachtet wenig. Dabei ist gemäß anderer Statistiken gerade der eigenen Haushalt in Sachen Unfälle eine wahre Todesfalle. Passieren doch die meisten davon im eigenen Zuhause. Was natürlich allein daran liegt, dass sich der Mensch kaum fünf Minuten ruhig irgendwo mit einem guten Buch oder einer vernünftigen Zeitung hinsetzen kann. Nein, er muss immer irgendwas vor sich hin kruschteln – und zack, schon ist’s passiert.

Die in Häusern und Wohnungen Wohnenden könnten sich mit der Haushalts-Unfallstatistik gefälligst ein Beispiel an der Verkehrsstatistik nehmen und damit aufhören, riskanten Tätigkeiten nachzugehen. Wer nicht mehr putzt, auf Leitern steigt, um Dachrinnen zu reinigen, wer keinen Herd mehr anmacht und den Ofen meidet, der kann auch nicht abstürzen oder sich verbrennen. Am besten wäre es ohnehin in diesen Zeiten, man bliebe gleich ganz ruhig im Bett liegen. Da hätten die Statistiker nämlich nichts mehr, was sie statistisch erfassen könnten. Und auf den Straßen wäre ganz nebenbei endlich auch mal Ruhe. (nyf)