Beschluss: Diese verschärften Corona-Regeln gelten ab Montag

Per Video-Konferenz haben Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten am Mittwoch über drastische Beschränkungen gesprochen, um die massiv steigenden Coronavirus-Infektionszahlen in den Griff bekommen. Am Nachmittag, kurz nach 17.30 Uhr, wurde dann die Einigung verkündet.

Mit strengen Kontaktbeschränkungen für die Bürger und einem weitgehenden Herunterfahren aller Freizeitaktivitäten wollen Bund und Länder die zweite Corona-Infektionswelle brechen. Auf diese Weise soll eine unkontrollierbare Ausbreitung der Epidemie verhindert werden.

"Wenn es bei diesem Tempo bleibt, kommen wir binnen Wochen an die Leistungsgrenze des Gesundheitssystems", erklärte Merkel in der Pressekonferenz in Berlin. Deshalb müsse man sofort Maßnahmen ergreifen.

Die Maßnahmen sollen ab kommenden Montag bis Ende November gelten. Restaurants und Kneipen sollen wieder schließen, genauso wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo- und Fitnessstudios oder Kinos.

Das Wichtigste Instrument zur Eindämmung der Pandemie, die Kontaktnachverfolgung, sei derzeit nicht mehr zu gewährleisten - wegen überlasteter Gesundheitsämter angesichts zu hoher Fallzahlen. "Die Kurve muss wieder abflachen", erklärte Merkel.

Vom 2. November an wird es daher nach Worten der Kanzlerin "eine nationale Kraftanstrengung geben". Zwei Wochen später sollen die ergriffenen Maßnahmen dann bereits auf den Prüfstand kommen. Generell habe man "belastende Maßnahmen für das gesamte Land beschlossen" - am Ende hätten alle Ministerpräsidenten die Beschlüsse mitgetragen.

Michael Müller, SPD, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, sagte im Anschluss an das Statement der Kanzlerin: "Es ist mir sehr schwergefallen den Beschluss zu tragen." Es ginge aber um Menschenleben - und der Pandemie weiter ihren Lauf zu lassen würde bedeuten, diesen Menschen nicht zu helfen. Er machte allerdings Einschränkungen bei Schulen und Kitas: Man werde alles tun, damit diese zunächst offen bleiben könnten - unter Ausnutzung aller Maßnahmen die dabei möglich seien, um die Infektionsgefahr zu kontrollieren.

Eine Schließung von Schulen und Kitas hätte aber ebenfalls fatale Folgen. Müller sprach auch von Gewalt in Familien, die in der Phase des Lockdowns zugenommen habe - weil Eltern die Betreuung zu Hause übernehmen mussten.

Das sind die beschlossenen Maßnahmen im Detail

KONTAKTE: In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen — maximal zehn Personen. Es wird dabei verstärkte Kontrollen geben. Menschen sollten Besuche von Verwandten einschränken, Reisen auf das Nötigste beschränken.

GASTRONOMIE: Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt ist weiter die Lieferung und Abholung von Essen für den Verzehr zu Hause. Auch Kantinen dürfen öffnen.

SUPERMÄRKTE: Der Einzelhandel bleibt geöffnet — es gibt aber Vorschriften, wie viele Kunden gleichzeitig im Laden sein dürfen.

SCHULEN/KINDERGÄRTEN: Schulen und Kindergärten bleiben offen.

FREIZEIT: Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen.

SPORT: Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Der Amateursportbetrieb wird eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Individualsport, also etwa alleine joggen gehen, ist weiter erlaubt. Profisport wie die Fußball-Bundesliga ist nur ohne Zuschauer zugelassen.

DIENSTLEISTUNGEN: Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sind weiter möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

WIRTSCHAFTSHILFEN: Es soll neue Wirtschaftshilfen geben, die betroffenen Unternehmen große Teile ihres Umsatzausfalls ersetzen. Dabei könnte bei kleinen Betrieben bis zu 75 Prozent, bei größeren bis zu 70 Prozent der Lücke gestopft werden.