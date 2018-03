Beruf: Wiedereinstieg ist für Mütter schwer

Der gemeinsame Familienurlaub ist Katja M. vor allem ein Rechenkunststück. 63 Ferientage hat die zehnjährige Tochter. Katja M. und ihr Mann kommen zusammen gerade mal auf 60. „Wie soll das gehen? Und wann sollen wir gemeinsam in den Urlaub fahren?“, fragt sich die berufstätige Frau. Die Ferienbetreuung für die Schulkinder müsse man sich selbst in der Großstadt in Ulm mühevoll zusammenstückeln. Der Krippenplatz für das dreijährige Kind war nur mit viel Glück gefunden worden. Nach dem Schuleintritt fängt für Eltern die Suche nach einer zuverlässigen Betreuung von vorne an.

Katja M. kennt die Probleme von Eltern nicht nur aus eigener Erfahrung. Die gebürtige Ehingerin ist seit rund zehn Jahren in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig. Ihrer Erfahrung nach sind die mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie unsichere Beschäftigungsverhältnisse einer der häufigsten Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch. „Die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist für Mütter nicht gegeben“, klagt sie. Zwar gebe es Gesetze, nach denen Frauen durch eine Schwangerschaft keine beruflichen Nachteile entstehen dürfen, mit der Umsetzung nehmen es die Firmen jedoch nicht so genau. „In Oberschwaben sind viele Personalchefs noch vom alten Schlag“, sagt sie. Viele hätten Vorurteile gegenüber berufstätigen Müttern.

Zudem können sich die Eltern nicht darauf verlassen, ob und wann sie einen Krippenplatz bekommen. Das macht den Wiedereinstieg schwierig. Hinzu kommen die Kosten für Kinderbetreuung und bei Paaren eine ungünstige Lohnsteuerklasse für die Mütter. Durch das Ehegattensplitting hätten viele Frauen das Gefühl, dass die Rückkehr in den Job nur viel Stress für wenig Geld bedeutet. Eine fatale Rechnung, findet Katja M. Denn am Ende fehlten den Frauen die Rentenbeiträge.

Gegen Ehegattensplitting

Der Verband berufstätiger Mütter (VBM) fordert daher die Abschaffung des Ehegattensplittings. „Das Ehegattensplitting subventioniert die Ehe an sich und nicht die Familien mit Kindern“, sagt Simone Brugger-Gebhardt, Regionalstellenleiterin des VBM in Ulm. Das klassische Familienmodell sei durch die Realität überholt, so die selbstständiger Unternehmensberaterin. Auch die FDP-Landtagsabgeordnete Birgit Arnold würde das Ehegattensplitting sofort abschaffen, schließlich habe sie selbst „lange Jahre darunter gelitten“. Doch Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) lehnt die Abschaffung des Ehegattensplittings strikt ab – obwohl in Baden-Württemberg 2009 rund 60 Prozent der Mütter mit einem Kindergartenkind arbeiteten.

78 Prozent der Eltern finden, dass in dem Ausbau der Betreuungsangebote der Schwerpunkt der Familienpolitik liegen sollte. In den vergangenen Jahren hat sich zwar viel getan. Allein zwischen 2006 und 2009 hat sich die Zahl der betreuten unter Dreijährigen auf 16 Prozent nahezu verdoppelt.

Um bis 2013 eine Betreuungsquote von landesweit durchschnittlich 35 Prozent zu erreichen, müssen in Baden-Württemberg noch rund 50000 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden. „Wir sind zuversichtlich, dass das klappen wird“, sagt eine Sprecherin des Gemeindetags. Allerdings sei nicht klar, ob dies reicht. „Die Quote entspricht nicht unbedingt dem tatsächlichen Bedarf“, sagt Katrin Altpeter, familienpolitische Sprecherin der SPD im Landtag. Allein für Stuttgart werde der Bedarf auf 50 Prozent geschätzt, so Altpeter.

Der Gemeindetag befürchtet, dass daher auf die Stadt- und Landkreise eine Klagewelle zurollt. Denn ab 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. „Die Eltern werden klagen und recht bekommen“, glaubt die Sprecherin des Gemeindetags.

Weiterer Streitpunkt ist die Kindergartenpflicht. Die SPD will sie für das letzte Kindergartenjahr und wie in Rheinland-Pfalz Schritt für Schritt einen beitragsfreien Kindergarten einführen. Auch die CDU wirbt mit einem beitragsfreien Pflichtjahr in ihrem Wahlprogramm. FDP und Grüne lehnen dies aus Kostengründen ab. Schon jetzt würden 96 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen einen Kindergarten besuchen, sagt die FDP-Abgeordnete Arnold.

Hohe Investitionen

Die Grünen-Abgeordnete Lösch weist darauf hin, dass ein beitragsfreies Pflichtjahr das Land 90 Millionen Euro kosten würde. Mit dem Geld sollten zuerst die Kommunen beim Ausbau der Kleinkindbetreuung unterstützt werden. Die Kosten sind beträchtlich: Allein für die Kleinkinderbetreuung haben sich für das Land die Kosten für die Kleinkinderbetreuung verzehnfacht, sagte Ministerpräsident Mappus im Sommer in einer Regierungserklärung. Bis zum Jahr 2014 werden diese Mittel kontinuierlich auf 175 Millionen Euro jährlich anwachsen.

Die Investitionen in die Betreuung sind kein Wahlgeschenk. Kinderbetreuung ist längst zum Wirtschaftsfaktor geworden. Angesichts des drohenden Fachkräftemangels hat die Wirtschaftsberatung McKinsey der Landesregierung nicht nur dazu geraten, für ausländische Arbeitskräfte zu werben, sondern vorhandene Ressourcen zu nutzen. Denn gut ausgebildete Frauen gibt es genug. In ihrer Ausbildung seien sie sogar ihren männlichen Mitbewerbern überlegen, sagt Umweltministerin Tanja Gönner (CDU).

Für Sozialministerin Monika Stolz (CDU) ist eine Frauenquote in Führungspositionen daher ein Gebot der Vernunft. Angesichts des fortschreitenden Fachkräftemangels „können wir es uns schlichtweg nicht mehr leisten, auf das Potenzial gut ausgebildeter Frauen zu verzichten", so die Ministerin. Die Forderung kommt nicht von ungefähr, denn mit mehr Frauen in Führungspositionen würden nach Ansicht der Fachleute auch die Arbeitszeitmodelle flexibler werden. Das kommt nicht nur der Kinderbetreuung entgegen. Für die Pflege von Angehörigen ist sie unerlässlich.