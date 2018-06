Berlusconi muss ins Altenheim

Aufs Altenteil will er politisch immer noch nicht, in ein Seniorenheim muss Silvio Berlusconi jetzt aber doch. Denn die Mailänder Richter ersparen dem dreifachen italienischen Regierungs-chef zwar die engen Fesseln eines Hausarrestes. Abbüßen muss der skandalumwitterte Medienzar und Milliardär, rechtskräftig verurteilt wegen Steuerbetrugs, seine Strafe aber irgendwie doch.

Einmal pro Woche, vier Stunden lang, muss Berlusconi in einem Altenheim der katholischen Stiftung Sacra Famiglia im norditalienischen Cesano Boscone Sozialdienst ableisten. Das liegt nur etwa 40 Minuten von seiner Villa entfernt, Schauplatz der als wild beschriebenen „Bunga, Bunga“- Feste. Alles in allem kommt Berlusconi damit also doch recht gut weg.

Zudem erlauben die Richter dem 77-Jährigen zwischen Dienstag und Donnerstag in Rom präsent zu sein, um seiner politischen Tätigkeit nachgehen zu können. Eine wichtige Aufgabe, denn Italiens amtierender Regierungschef Matteo Renzi braucht die Unterstützung von Berlusconis Partei zur Realisierung seiner Reformen. Am Montagabend trafen sich Renzi und Berlusconi, um weitere Projekte abzusprechen.

Was genau Berlusconi während seines Sozialdienstes zu tun hat, ist noch unklar. „Wir erhoffen uns von ihm, dass er sich mit unseren behinderten alten Menschen beschäftigt und sie aufheitert“, so ein Mitarbeiter der Stiftung Sacra Famiglia.

Aufheiterung hat aber auch Berlusconi selbst nötig. Sein einstmals engster Mitarbeiter, der frühere Forza-Italia-Senator Marcello Dell’Utri, sitzt in Beirut in Polizeigewahrsam fest. Ob er nach Italien ausgeliefert wird, ist noch unklar. Ihm drohen in einem Prozess im sizilianischen Palermo sieben Jahre Haft wegen Zusammenarbeit mit der dortigen Mafia, der Cosa Nostra. In zweiter Instanz bereits verurteilt und schuldig gesprochen, sollte am Dienstag das letztinstanzliche Urteil gefällt werden. Doch Ende vergangener Woche floh Dell’Utri nach Beirut – und beging einen dummen Fehler: Er nutzte ein altes Handy und seine Kreditkarte. Prompt wurden die Fahnder auf ihn aufmerksam.

Kontaktmann zur Cosa Nostra

Marcello Dell’Utri ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten Italiens. Der frühere Chef des Werbeunternehmens Publitalia schuf Ende 1993 in nur wenigen Monaten für seinen Busenfreund Berlusconi die Partei Forza Italia. Polizeiliche Ermittlungen und Prozesse offenbarten, dass Dell’Utri der Kontaktmann des Medienzaren zu den wichtigsten Bossen der Cosa Nostra war. Berlusconi zahlte, und die Bosse sorgten dafür, dass der norditalienische Medienzar in Süditalien ungestört Geschäfte und Politik treiben konnte.

Dell’Utris Vermittlerdienste bringen Berlusconi in Zugzwang. Er kann seinen einstigen Vertrauten Dell’Utri jetzt nicht fallen lassen, denn der könnte der Justiz Einiges über ihn erzählen. Deshalb behauptet der frühere Regierungschef jetzt, dass sein Freund Dell’Utri nicht vor der italienischen Justiz geflohen, sondern nach Beirut gereist sei, um den libanesischen Politiker und früheren Staatspräsidenten Amin Gemayel im Wahlkampf zu unterstützen – und das auf Bitte des russischen Präsidenten Wladimir Putin hin.

Die italienische Justiz überzeugt diese Räuberpistole in keiner Weise. Sie fordert die sofortige Auslieferung Dell’Utris nach Italien.