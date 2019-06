Bericht: Stephan E. hatte jüngst noch Kontakt mit Neonazis

Der Tatverdächtige im Mordfall Lübcke hat nach einem Bericht des ARD-Magazins „Monitor“ noch in diesem Frühjahr an einem konspirativen Treffen von Mitgliedern von Neonazi-Organisationen teilgenommen.

Das geht demnach aus Fotos hervor, die „Monitor“ gemeinsam mit einem Gutachter ausgewertet hat. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hatte am Dienstag erklärt, E. sei in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr so deutlich wie früher als Rechtsextremist in Erscheinung getreten und „eher in den Hintergrund der Beobachtung getreten“.

Das Landeskriminalamt in Sachsen prüft nun die möglichen Kontakte des Tatverdächtigen zur Neonazi-Szene im Freistaat. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte auf seiner Deutschlandreise in Cuxhaven an, dass sein Ministerium die neuen Informationen prüfen werde. Er wisse bisher nichts von dem rechtsextremen Treffen im März, bei dem E. dabei gewesen sein soll.

Seines Wissens nach gebe es den letzten behördlichen Eintrag von Stephan E. aus dem Jahr 2009. „Wir haben aber immer gesagt, dass das nicht bedeutet, dass er nicht mit irgendwelchen Leuten Kontakt hatte.“ Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er auch nach 2009 mit der rechtsextremen Szene vernetzt gewesen sei.

Dem Bericht zufolge nahm E. am 23. März dieses Jahres an einer konspirativen rechtsextremen Veranstaltung im sächsischen Mücka teil, wo er zusammen mit Mitgliedern der neonazistischen Organisation „Combat 18“ und der neonazistischen Vereinigung „Brigade 8“ fotografiert wurde.

Der Münchner Sachverständige George A. Rauscher analysierte die Bilder im Auftrag von „Monitor“. Das Magazin zitiert ihn mit den Worten: „Die Identität der Person Stephan E. als sichtbare Person auf den Lichtbildern der Veranstaltung vom 23. März 2019 ist als praktisch erwiesen anzusehen.“ Den Anstoß zu der Fotorecherche gab das Rechercheportal „Exif“.

SPD und Grüne forderten von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) rasche Aufklärung. Das Treffen in Mücka mit rund 200 Teilnehmern sei dem Verfassungsschutz in Sachsen bekannt gewesen, sagte ein Behördensprecher. Weitere Auskünfte könnten wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens der Bundesanwaltschaft derzeit nicht gegeben werden, so der Sprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz.

Der hessische Verfassungsschutz hat indessen seine Informationen zum Tatverdächtigen dem Generalbundesanwalt angeboten, wie ein Sprecher des Innenministeriums in Wiesbaden sagte. Falls Bedarf bestehe, könne die Akte zu Stephan E. angefordert werden. Die Akte beim hessischen Landesamt für Verfassungsschutz ist nach Angaben der Behörde noch vorhanden, aber aus Datenschutzgründen dem allgemeinen Zugriff entzogen. Für die nachrichtendienstliche Arbeit seien solche Dokumente faktisch nicht existent.

Nach dem Mordfall Lübcke hat auch die Hamburger Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit Morddrohungen erhalten. „Ich persönlich habe auch in den letzten Tagen Mord-Drohungen erhalten. (...) Das ist ekelhaft und widerlich“, sagte sie den Sendern Radio Hamburg und Hamburg Zwei.

Sie finde es auch empörend, dass ihre Kinder bedroht worden seien. Auf die Frage, ob solche Drohungen mehr geworden seien, antwortete die SPD-Politikerin, dies sei in den vergangenen Jahren schon spürbarer und mehr geworden. „Das hat auch mit der AfD zu tun, mit den Themen, der Wortwahl, dem Ton. Das ist ein Anreiz für viele Menschen, da noch mal einen drauf zu legen.“

Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hatten mehrere Politiker Morddrohungen erhalten, darunter die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Bürgermeister des sauerländischen Altena, Andreas Hollstein. Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni niedergeschossen worden. Unter dringendem Tatverdacht ist ein 45-Jähriger. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein.

„Combat 18“ ist ein gewaltbereites rechtsextremes Netzwerk, das in mehreren europäischen Ländern aktiv ist. „Combat“ steht im Englischen für Kampf, „18“ gilt als Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, also A und H - die Initialien von Adolf Hitler. Die Organisation gilt als bewaffneter Arm des verbotenen Neonazi-Netzwerks „Blood & Honour“ (Blut und Ehre).

„Combat 18“ wurde 1992 in Großbritannien gegründet. Seither gaben sich mehrere Neonazi-Vereinigungen den Namen „Combat 18“, darunter auch Gruppen in Deutschland. Experten zufolge agieren die Mitglieder des losen Netzwerks in konspirativen Zellen. Laut Verfassungsschutz besteht die Möglichkeit, dass Einzelne „mit schweren rechtsextremistischen Gewalttaten in Erscheinung treten“.

Im Jahr 2003 fanden Ermittler bei einer Gruppe, die sich selbst „Combat 18 Pinneberg“ nannte, Listen mit Namen von Politikern und Anleitungen zum Herstellen von Sprengsätzen. Im September 2017 griffen Spezialkräfte der GSG 9 zwölf Mitglieder der Gruppe „Combat 18 Deutschland“ an der Grenze zu Tschechien auf. Die Rechtsextremen kamen von einem Schießtraining und hatten unter anderem Gewehrmunition bei sich.