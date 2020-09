Bericht: Söder legt Leitfaden für Kampf gegen Corona vor

Der FC Mengen wartet in der Fußball-Landesliga weiter auf den ersten Sieg. Auch am 6. Spieltag wurde es nichts mit dem erhofften Dreier für die Mannschaft von Trainer Miroslav Topalusic. Mit 0:3 unterlagen die Schwarz-Gelben dem FV Biberach auch in der Höhe verdient. Und: Nach der Roten Karte für Josip Tutic, der nur drei Minuten nach seiner Einwechslung nach einer Notbremse raus musste, fehlt den Mengenern im nächsten Spiel eine weitere Option, vor allem für die schwache rechte Defensivseite.