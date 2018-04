Berechnung der Grundsteuer ist verfassungswidrig

In Mühlheim ist am Dienstagnachmittag ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt, zur Stunde kämpft die Feuerwehr noch mit den Flammen, der Brand ist noch nicht unter Kontrolle.

Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge befanden sich wohl keine Personen mehr im Haus. Eine Katze wurde jedoch gerettet. Die Feuerwehren aus Mühlheim und Fridingen sind vor Ort, eine zweite Drehleiter aus Tuttlingen wurde angefordert.