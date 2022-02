Beim Barte der Studierenden!

Studierende, die keine dicht anliegende Maske tragen, sind durch die verantwortliche Kursleitung vom Unterricht auszuschließen“, schrieb neulich ein hoher Vertreter der Universitätsklinik im mecklenburg-vorpommerschen Greifswald. Adressiert sind diese harschen Worte an Studentinnen und Studenten des Fachs Medizin, die bei der Gesichtspflege nicht besonders darauf achtgeben, was da so sprießt und wächst auf den Backen, ums Kinn und den Mund herum. Es geht dabei um den Bart, vor allem um den Vollbart. Denn dieser stört je nach Ausprägung den sicheren Sitz der Maske.

Ein wild wuchernder und ausufernder Bart ist für medizinstudierende Barttragende sehr ungünstig, weil ein derartiges Haargestrüpp von einer FFP-Zwei-Maske zwar fleißig zusammengedrückt wird. Doch durchs blickdichte Bartdickicht pflegt insbesondere seitlich die Atemluft zu entweichen, was ja bekanntlich hochinfektiös sein kann.

Bemerkenswert ist bei der Anweisung aus der Klinik-Chefetage, dass diese trotz der überwiegende männlichen Eigenschaft von Bartwuchs geschlechtsneutral gehalten ist. Folgerichtig unter anderem auch Frauen nicht ausschließt, obwohl diese große Mühe haben, einen anständigen Vollbart wachsen zu lassen. Haare auf den Zähnen zählen übrigens nicht als Vollbart – egal welchen Geschlechts der oder die Tragende des Gebisses ist. Bestimmte Schnurrbärte ohne größere Spannweite bleiben aber erlaubt. Protest blieb trotzdem nicht aus, ganz getreu dem Sprichwort: „Es ist und bleibt die deutsche Art, zu streiten um des Kaisers Bart.“ (nyf)