Bei Rente und Pflege geht es voran

CSU-Chef Horst Seehofer macht Druck: „Als großes Land in Europa sind wir gezwungen, endlich eine Regierung zu bilden“, mahnte er am Mittwoch. Sonntag, spätestens Dienstag müsse der Koalitionsvertrag mit der SPD unter Dach und Fach gebracht werden, sonst sei die Regierungsbildung vor Ostern in Gefahr. „Dann müssten wir in vielen Punkten noch mal von vorne anfangen“, das wäre „ein Desaster, eine Katastrophe“ und würde in der Bevölkerung „zu berechtigter Wut führen“.

Immerhin, es geht voran. Ein Pflegepakt, eine Haltelinie von 20Prozent für die Rentenbeiträge bis 2025: Mehrere Baustellen räumen Union und SPD ab.

Der Durchbruch bei der Pflege gelang in der Nacht zum Mittwoch. Ein Sofortprogramm zur Einstellung von 8000 Fachkräften für die Altenpflege, eine Ausbildungsoffensive und höhere Löhne für Pflegekräfte. In den Koalitionsverhandlungen wurde an mehreren Stellen nachgebessert. So sollen Personaluntergrenzen nun für alle Bettenstationen in Krankenhäusern eingezogen und per Gesetz dafür gesorgt werden, dass Tarifverträge wirklich flächendeckend angewandt werden. Hinzu kommt ein Reha-Anspruch für pflegende Angehörige.

Die Reaktionen fielen ernüchternd aus. Ein „Silvesterfeuerwerk“ beklagte die Deutsche Stiftung Patientenschutz. „Wenn der Rauch verzogen ist, bleibt praktisch nicht viel übrig für Pflegebedürftige und Angehörige.“ Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom an der Universität Duisburg-Essen, erwartet höhere Kosten für Beitragszahler. „Das wird wohl auf eine Anhebung der Beiträge um 0,2 Prozentpunkte hinauslaufen“, sagte der Experte am Mittwoch der „Schwäbischen Zeitung“.

Obergrenze für Rentenbeiträge

Nachdem in den Sondierungen schon vereinbart worden war, das Rentenniveau bis 2025 nicht unter 48Prozent sinken zu lassen, wurde nun die zweite Haltelinie eingezogen: Bei den Beiträgen vereinbarten Union und SPD bis 2025 eine Obergrenze von 20 Prozent, aktuell liegt der Beitrag bei 18,6 Prozent. Eine Rentenkommission soll klären, wie es danach weitergeht. Die 3,4 Milliarden Euro, die die Ausweitung der Mütterrente – ein CSU-Wunsch – kostet, werden nicht den Steuerzahlern aufgebürdet, heißt es aus Verhandlungskreisen.

Für Knatsch sorgt weiter das Reizthema Flüchtlingspolitik. SPD-Vize Ralf Stegner wirft der CSU „Scheinheiligkeit“ vor. Er sei „sehr befremdet, dass eine Partei, die sich christlich nennt, mit einer solchen Inbrunst gegen die Zusammenführung von Familien kämpft“. Seehofer kontert, Stegner sei eine „Konsensbremse“.

Heute wird im Bundestag über die vorübergehende Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs abgestimmt. Die Organisation Pro Asyl bezeichnete die Pläne für eine weitere Aussetzung des Familiennachzugs im Vorfeld als grund- und menschenrechtswidrig und rief die Abgeordneten auf, dem Vorhaben nicht zuzustimmen. „Wir appellieren an die Abgeordneten, sich an Grundgesetz und Menschenrechte zu halten und das Gesetz nicht zu verabschieden“, sagte Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, der „Schwäbischen Zeitung“. Mit Blick auf SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der am Montag den „Einstieg in den Familiennachzug“ als Verhandlungsziel der SPD ausgegeben hatte, kritisierte Burkhardt: „Das ist kein Einstieg in den Familiennachzug, sondern ein Einstieg in den Ausstieg aus dem Grundrecht, als Familie zusammenzuleben.“

Mit einer schwarz-roten Mehrheit aber wird fest gerechnet – alles andere wäre eine schwere Hypothek für die Koalitionsverhandlungen.

Einigung zu Härtefällen

Beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bleibt die bestehende Härtefallregelung unangetastet – das hat SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles als Erfolg ihrer Partei in den Koalitionsverhandlungen genannt. Gesetzliche Grundlage dafür ist Paragraph 22 des Aufenthaltsgesetzes. Darin heißt es: „Einem Ausländer kann für die Aufnahme aus dem Ausland aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.“ Im Jahr 2017 hatten deutsche Behörden in weniger als 100 Fällen Familienangehörigen von Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz eine entsprechende Erlaubnis erteilt. Die Entscheidung über eine solche Erlaubnis fällt das Auswärtige Amt, die jeweilige örtliche Ausländerbehörde muss zustimmen. Voraussetzung ist ein persönliches Gespräch des Antragstellers in der zuständigen deutschen Botschaft.

Wann ein „dringender humanitärer Grund“ gemäß dem Aufenthaltsgesetz vorliegt, hat das Bundesinnenministerium auf Anfrage der Linken im März 2017 präzisiert: Die Aufnahme setze einen „besonders engen Bezug zu Deutschland“ voraus, etwa dort lebende Familienangehörige – außerdem müssten „Leib und Leben des Betroffenen“ gefährdet sein. Ebenfalls im März 2017 beschloss die damalige Große Koalition, dass die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen stärker berücksichtigt werden soll. Eine Trennung von Eltern und Kindern an sich ist nach dieser Regelung allerdings kein Härtefall.

SPD-Politiker haben nach der Einigung vom Dienstag angekündigt, weiter über eine großzügigere Härtefallregelung verhandeln zu wollen. Wenn die Großzügigkeit über ein eng begrenztes Maß hinausgeht, müsste das Aufenthaltsgesetz geändert werden. Das lehnt die Union ab.