Bei der Datensicherheit muss gleiches Recht für alle gelten

Von Deutsche Presse-Agentur

Der Schafzüchter Thilo Studer hat eine eher ungewöhnliche Idee, wie man seine Herde vor dem Wolf schützen könne. „Jeder Wolf kriegt einen Chip unters Fell gepflanzt“, sagt der 47-Jährige, während er auf seine Herde im Nordschwarzwald blickt. Per Monitor könne dann jede Bewegung des Raubtiers verfolgt werden. „Und wenn immer der Wolf sich einer Schafherde oder dem Menschen nähert, wird Alarm geschlagen“, so die Rezeptur des studierten Landwirts. „Den Rest wird dann vor Ort per Gummigeschoss erledigt.