Bei Antisemitismus sind Sonntagsreden zu wenig

Er ist eine Geißel der Menschheit. Es gibt ihn in mannigfaltigen Schattierungen, mal leise in sorgsam gedrechselten, harmlos wirkenden Formulierungen, dann platt, laut und ekelerregend. Kein Kontinent und auch kein Land ist vor ihm sicher. Judenhass wird ignoriert, kleingeredet oder gar gefördert, wie es eben passt, weltweit.

Wer auf zivilisatorischen Fortschritt hofft, den dürfte der Mut verlassen, denn vor allem eine These scheint trügerisch zu sein: dass der Antisemitismus durch Bildung dank nüchterner Informationen überwunden und auf diese Weise besiegt werden kann. Fassungslosigkeit macht sich breit, wenn es immer wieder zu antisemitischen Ausfällen oder Anschlägen kommt. Die wortmächtige Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, spricht von „wiederkehrenden Empörungszyklen“, die über das Land hinwegziehen, wenn es erneut einen Übergriff oder gar Anschlag gegeben hat.

Doch Kopfschütteln reicht nicht. Diese Demokratie muss eingedenk der deutschen Geschichte wehrhaft sein und nicht den Hauch einer pseudointellektuellen Grauzone zulassen. Juden müssen sich in Deutschland sicher fühlen. Alleine, dass so ein Satz nach Auschwitz überhaupt geschrieben werden muss, belegt ein Versagen. Rechtsextremisten, die heute unter AfD-Flagge in den Parlamenten sitzen, polemisieren und hantieren mit dem abscheulichen Begriff eines angeblichen Schuldkultes und wollen so die Erinnerungskultur an die Ermordeten und Drangsalierten desavouieren.

Corona-Leugner, die um Aufmerksamkeit heischend den fürchterlichen Judenstern verharmlosen, indem sie sich einen Davidstern mit „ungeimpft“-Aufschrift an die Brust stecken, zeigen eines ganz offen: völlige Verblendung und eben ihren ganz persönlichen Antisemitismus. Sie relativieren schamlos, so wie es eben auch die Radikalen ganz rechts tun. Vor einem Jahr der Anschlag in Halle, zuletzt der Überfall in Hamburg. Das Land kann sich Empörungszyklen oder Sonntagsreden nicht mehr leisten.