Begegnung mit Mandela

Der Traum eines jeden Afrika-Korrespondenten platzte binnen einer Sekunde. Ein blonder, blauäugiger Zwei-Meter-Hüne schob sich zwischen die Reporter und den schmächtigen früheren Staatspräsidenten Südafrikas. „Nicht einen Millimeter weiter, Hände weg von meinem Präsidenten!“, raunzte der Leibwächter die Journalisten an, als sie Nelson Mandela am Rande einer Friedenskonferenz in Nairobi ansprechen wollten. Widerspruch wagten wir nicht, mit dem Buren war offensichtlich nicht zu scherzen.Menschen machen Geschichte

Also standen wir gerade einen halben Meter vor dem berühmtesten Afrikaner des 20. Jahrhunderts und hatten keine Möglichkeit an ihn heranzukommen. Frustrierend. Aber dann nickte der kleine Südafrikaner freundlich und schenkte einem jeden von uns einen ganz, ganz kurzen Blickkontakt, der einen Jahrzehnte später immer noch erzählen lässt, von Nelson Mandela persönlich gegrüßt worden zu sein. Ein flüchtiger Moment, der mehr als alles andere erklärt, warum der Journalistenberuf ein Traumjob sein kann. Mandela flutete den Raum mit seinem Charisma, nirgendwo hatte man so etwas zuvor und danach erlebt. Und auch der auf Mandela sichtlich stolze Leibwächter hat sich im Gedächtnis eingebrannt. Wie konnte es sein, dass ein Bure, der in der Zeit der Apartheid sozialisiert worden ist, der damals gelernt haben muss, dass Schwarze minderwertig und ANC-Freiheitskämpfer Top-Terroristen seien, dass so ein Bure bereit ist, diesen Mandela vor wem auch immer beschützen zu wollen? Jahre später darauf angesprochen, schmunzelte der südafrikanische Bischof Desmond Tutu, der wie Mandela Träger des Friedensnobelpreises ist: „Geschichte wird eben auch von Menschen gemacht“, sagte er. Es seien eben nicht immer nur die Umstände oder Strukturen, die zu historischen Wenden oder Volten führten. „Bei uns ist es auf den Menschenfreund Nelson Mandela angekommen, nur er konnte über Gräben springen und Mauern einreißen.“