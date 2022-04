Begegnung mit dem Auferstandenen

Der Ulmer Dekan und künftige evangelische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl bezeichnet angesichts des Kriegs in der Ukraine, der Corona-Krise und der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Folen die derzeitige Situation als „ernst und auch offen“. In seiner Predigt zu den Kar- und Ostertagen für die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ schreibt er: „Uns wird deutlich, wie brüchig das Eis ist, auf dem wir leben.“ Aber Gohl betont auch: „Ostern ist der Einspruch Gottes gegen den Tod.“

Usprünglich ist das Ulmer Münster eine Marienkirche. Doch anders als zu erwarten, findet sich an der zentralen Stelle in der Halle vor dem Hauptportal der Schmerzensmann. Hans Multscher hat ihn 1429 gefertigt. Er zeigt keinen der Welt entrückten Christus, sondern einen von der Welt und erlittenem Leiden Gezeichneten. Am Eingang zur Kirche steht der geschundene, verletzliche Mensch.

Leben ist immer gefährdet und verletzlich

Für mich ist diese Statue die Erinnerung daran, dass Leben immer gefährdet und verletzlich ist. Den Menschen im Mittelalter war das bewusst. Die Lebenserwartung war niedrig. Seuchen und Hungersnöte waren Alltag. Jeder und jede wusste, wie grausam Kriege sind. Erfahrungen, die die Menschen damals mit vielen Generationen vor und nach ihnen verbanden.

Auch meine Eltern haben noch erlebt, was Hunger heißt. Als Kriegsgeneration haben sie erfahren, wie von einer Sekunde auf die andere das Leben buchstäblich in Trümmern liegt.

Ich dagegen gehöre zur Nachkriegsgeneration. Zu essen hatte ich immer genug. Der technische Fortschritt prägte unser Lebensgefühl. Alles ist machbar. Krieg kenne ich nur aus den Nachrichten. Nach zwei Weltkriegen schien auch die Menschheit ihre Lektion gelernt zu haben - zumindest in Europa. Nach Mauerfall und Ende des kalten Krieges wähnten wir uns in einer friedlicheren Welt.

Putins Überfall auf die Ukraine hat unser Lebensgefühl in Schutt und Asche gelegt. Es wird uns bewusst: Wir haben die Brutalität von totalitären Systemen unterschätzt. Solche Regime fürchten nichts mehr als Vielfalt und individuelle Freiheit. Ihr Fundament bildet nicht die Verständigung über unterschiedliche Vorstellungen, wie sie für Demokratien selbstverständlich ist, sondern die Idee einer gesellschaftlich-politischen Einheit. Dieser Einheit haben sich alle unterzuordnen. Um das eigene Volk zu beeinflussen, wird skrupellos gelogen. Kooperation geschieht nicht aus Einsicht. Kooperation beruht auf Erpressung. Der, der am meisten Angst verbreitet, setzt sich durch.

Weil sie Angst haben, fliehen die Jünger am Gründonnerstag bei der Verhaftung Jesu. Weil er Angst hat, verleugnet Petrus Jesus im entscheidenden Moment. Die Jünger waren keine Helden. Die Brutalität der Welt macht Angst. Die Bibel redet das nicht schön.

„Uns wird bewusst, wie brüchig das Eis ist, auf dem wir leben“

Viele Menschen haben Angst. Angst vor dem Krieg. Angst vor den wirtschaftlichen Folgen. Angst vor der Zukunft. Erst die Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine. Uns wird bewusst, wie brüchig das Eis ist, auf dem wir leben. Die Situation ist ernst und sie ist auch offen.

Der Schmerzensmann steht für diese Wirklichkeit in unserer Welt. Wer ihn sieht ahnt: Da ist einer, der die Welt mit all ihren Abgründen kennt. Da ist einer, der weiß, wie man sich fühlt, wenn man von Gott und den Menschen verlassen ist. Leiden ist Teil menschlichen Lebens. Und die Bibel leugnet die Sinnlosigkeit des Leidens nicht. Wenn Menschen versuchen, Leiden zu deuten, machen sie es meist nur schlimmer.

Und doch steht der Schmerzensmann auch noch für eine andere Wahrheit. In ihm begegnet uns der Auferstandene. Er ist gezeichnet. Er trägt die Wundmale am geschundenen Leib. Mit der rechten Hand zeigt er auf den Stich der Lanze. Aber mit seiner linken Hand wendet er sich uns segnend zu, als wolle er uns sagen: Friede sei mit euch.

Ostern ist mehr als ein Frühlingsfest. Ostern ist der Einspruch Gottes gegen den Tod. Deshalb beten Christen in diesen Tagen ganz besonders um den Frieden in der Ukraine und in der Welt. Deshalb engagiert sich die kleine evangelische Gemeinde in Saloniki für die Geflüchteten auf Lesbos. Deshalb bringt der Bischof der lutherischen Kirche in der Ukraine Pawlo Schwarz mit einem VW-Bus Hilfsgüter nach Charkiw, hilft Ausgebombten und verteilt Essen. „Aber das Wichtigste ist“, sagt er, „bei den Menschen zu sein, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu beten“.

Ostern fegt den Karfreitag nicht weg. Der Schmerzensmann hat das Leiden überwunden und ist dennoch davon gezeichnet. Aber genau so ist er der, der Mut macht und Hoffnung schenkt, indem er seinen Jüngerinnen und Jüngern verspricht: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben“.