Bedauern und Erleichterung über Koch-Rücktritt

Mit Bedauern, Anerkennung und Spekulationen hat das politische Baden-Württemberg auf den Rücktritt von Hessens Regierungschef Roland Koch (CDU) reagiert. Traurig äußerte sich allen voran Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU). „Baden-Württemberg verliert mit Roland Koch einen wichtigen politischen Partner“, ließ er am Dienstag in Stuttgart mitteilen.

Mappus' designierter Gegenspieler bei der baden-württembergischen Landtagswahl 2011, SPD-Landeschef Nils Schmid, hingegen erinnerte sofort an Kochs umstrittene Wahlkämpfe: Er sei sich „nicht zu schade gewesen, mit Vorurteilen etwa gegen Ausländer Wahlkampf zu machen“.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat schon so seine Vorahnungen: Der Rückzug könne ein politischer Schachzug sein, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. „Mit einem gelungenen Rücktritt kann man sein Profil stärken und möglicherweise die Stimmen derjenigen befördern, die einen gerne an noch höherer Position sehen würden.“ Koch spekuliere offensichtlich auf die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) — möglicherweise schon nach der Landtagswahl 2011 im Südwesten. „Eine Wahlniederlage in Baden-Württemberg würde Frau Merkel nicht überleben.“ Möglicherweise positioniere sich Koch für die Zeit danach.

Hohn erntete Rülke dafür postwendend aus den Reihen der Grünen: Offenbar gebe der FDP-Fraktionschef die Südwest-Wahl 2011 schon verloren. „Einen solch mutigen und gleichzeitig realistischen Blick auf die politische Lage hätten wir der FDP gar nicht zugetraut“, spottete die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Landtag, Theresia Bauer.

Auch Schmid vermutet, dass Koch schon bald als Nachfolge-Kandidat eines Berliner Ministers genannt werden könnte. Nichtsdestotrotz sei der Schritt anzuerkennen, dass sich ein Politiker von sich aus von der Macht zurückzieht. Die SPD sei nun gespannt, „wie stark Ministerpräsident Mappus versuchen wird, in die Rolle Kochs zu schlüpfen und ihn in seiner konservativen Rolle für die CDU zu ersetzen.“

Mappus betonte Kochs Verbundenheit mit Baden-Württemberg. Vor allem die Debatte über den Länderfinanzausgleich zeige die oft ähnlichen Interessen der beiden Länder. Baden-Württemberg, Hessen und Bayern wollen den Ausgleich vor dem Verfassungsgericht anfechten. Mappus sagte, er schätze Koch auch wegen seiner Sachkompetenz und seines engagierten Einsatzes für politische Ziele. Koch habe „mit wichtigen Impulsen“ die politische Diskussion vorangebracht. Jüngst hatte Mappus Koch allerdings wegen dessen Sparvorschlägen bei Bildung und Forschung gerügt. (lsw)