Beben in der SPD: Nahles tritt als Partei- und Fraktionschefin zurück

SPD-Chefin Andrea Nahles hat ihren Rücktritt als Parteivorsitzende und Fraktionschefin der Sozialdemokraten angekündigt.

"Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", erklärte Nahles am Sonntag.

Am Montag werde sie daher im Parteivorstand ihren Rücktritt als SPD-Chefin und am Dienstag in der Fraktion ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären.

Stoch bedauerte und respektiert Entscheidung

Der baden-württembergische SPD-Vorsitzende Andreas Stoch bedauert und respektiert die Rücktrittsankündigung.

Der persönliche Druck auf sie sei mit jedem Tag weiter gestiegen. Gleichzeitig sei er zumindest zum jetzigen Zeitpunkt überrascht, teilte Stoch am Sonntag in Stuttgart mit.

„Viele Probleme, in denen die SPD steckt, sind nicht erst in der Amtszeit von Andrea Nahles entstanden.“ Entscheidend sei doch: „Wir haben in der SPD bundesweit bislang keinen Plan B - weder inhaltlich noch programmatisch noch personell“, sagte Stoch, der auch die SPD-Landtagsfraktion leitet.

Jetzt müssen sich nach Überzeugung des Landeschefs alle zusammenreißen und in den kommenden Tagen in Verantwortung gegenüber der Partei und den Mitgliedern miteinander diskutieren und handeln. „Und zwar mit kühlem Kopf und heißem Herzen. Es geht hier um den Fortbestand der deutschen Sozialdemokratie.“

SPD-Debakel bei Europawahl löste Personaldebatte aus

Bei der SPD hatte die Schlappe bei der Europawahl eine Debatte über die Zukunft der Partei- und Fraktionschefin ausgelöst.

Am Dienstag sollte es dann eigentlich zum Showdown kommen. Dann wollte sich Nahles in der Bundestagsfraktion vorzeitig zur Wahl stellen. Bislang gab es keinen Gegenkandidaten.

Ein Scheitern wäre für Andrea Nahles einem Sturz gleichgekommen - dieser Aussicht kommt sie nun mit ihrem Rücktritt zuvor.

Als mögliche Kandidaten für eine Nachfolge von Nahles an der Spitze der Fraktion waren zuletzt unter anderem Ex-SPD-Chef Martin Schulz und der Chef der NRW-Landesgruppe, Achim Post, genannt worden.

Vergangenen Mittwoch wurde aber bekannt, dass Schulz in einer E-Mail an die SPD-Abgeordneten ankündigte, auf eine Kandidatur bei der geplanten Wahl am Dienstag zu verzichten.

In der „Welt am Sonntag“ begründete er dies mit persönlichen Gründen, die er nicht näher ausführen wolle.

Post hatte Rücktritt von Nahles gefordert

Auf die Frage, ob er ausschließe, zu einem späteren Zeitpunkt anzutreten, sagte der frühere Kanzlerkandidat lediglich: „In einem Brief habe ich den Abgeordneten unserer Fraktion geschrieben, dass ich zur Wahl am Dienstag nicht antrete, dass dies seit zwei Wochen zwischen mir und Andrea Nahles klar war, und dass ich sie selbstverständlich informieren würde, sollte ich gegen sie antreten wollen.“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post ging vor der Rücktrittsankündigung von Andrea Nahles davon aus, dass es noch einen Gegenkandidaten zu Nahles geben werde.

„Es wird eine Bewerbung geben, davon bin ich fest überzeugt“, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Post hatte die Fraktionschefin zuletzt zum Rücktritt aufgefordert.