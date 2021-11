Bayern zieht die Corona-Notbremse

Mit verschärften Regeln für ganz Bayern und einer „harten Notbremse“ in den Hotspots will die bayerische Regierung die vierte Corona-Infektionswelle brechen. Nach Beratungen von CSU und Freien Wählern kündigten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (FW) Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, die Schließung von Diskotheken und Bars und das Aus für alle Weihnachts- und Verkaufsmärkte im Freistaat an. Gaststätten müssen generell um 22 Uhr dicht machen. Kreisen mit Inzidenzen über 1000 wird ein Total-Lockdown verordnet.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Bayern

Das Maßnahmenpaket soll am Dienstag im Landeskabinett und anschließend im Landtag verabschiedet werden und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Kraft treten. Die Regeln gelten bis zum 15. Dezember.

Söder erklärte, wenn sich die Situation bis Mitte Dezember nicht grundlegend verändert habe, müsse der Bund nachsteuern. Von Berlin erwarte er außerdem Schritte zur Einführung einer Anti-Covid-Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen.

Im einzelnen beinhaltet der vereinbarte „Bayern-Corona-Pakt“ für den ganzen Freistaat Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Es dürfen sich ab Dienstag von ihnen nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Die Vorgabe 2G – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene – gilt dann für praktisch alle Bereiche. Ungeimpfte können körpernahe Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen und haben auch keinen Zutritt mehr zu Hochschulen und Volkshochschulen. Discos, Clubs und Bars werden geschlossen.

Teil-Lockdown in Corona-Hotspots

Ausgenommen von den 2G-Beschränkungen bleibt der Handel. Auch Geschäfte, die keine Lebensmittel anbieten, dürfen im Gegensatz zu früheren Lockdowns geöffnet bleiben. Allerdings darf pro zehn Quadratmeter Fläche nur ein Kunde eingelassen werden. Kultur- und Sportveranstaltungen, also etwa Theateraufführungen oder Fußballspiele, dürfen nur noch von Geimpften und Genesenen besucht werden, die noch dazu einen negativen Test vorlegen müssen („2G plus“).

Städte und Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1000 und mehr müssen sich auf einen Teil-Lockdown einstellen. Dort müssen praktisch alle Einrichtungen, auch die Gaststätten, schließen. Schulen und Kindertagesstätten sollen dagegen im gesamten Freistaat geöffnet bleiben – jedoch mit Maskenpflicht.

Gesundheitsminister Holetschek (CSU) machte erneut auf die dramatische Situation in den Krankenhäusern aufmerksam. Noch könne man die Intensivpatienten innerhalb Bayerns verlegen, da die Kliniken in Franken weniger belastet seien. Doch wenn es so weitergehe, werde das Gesundheitssystem in Kürze vor dem Kollaps stehen. Holetschek bezifferte die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten in Bayern am Freitag auf 896.

In Baden-Württemberg kommen härtere Corona-Maßnahmen

Währenddessen sollen im Südwesten von kommenden Donnerstag an nochmal deutliche schärfere Corona-Einschränkungen vor allem für jüngere Ungeimpfte gelten. Die grün-schwarze Regierung plant die 2G-Regel nun auch für 12- bis 17-Jährige einzuführe. Außerdem stünden Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Corona-Hotspots im Raum. Derzeit werde die neue Corona-Verordnung erarbeitet, die am kommenden Donnerstag in Kraft treten soll, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Stuttgart. Trotz der rasant steigenden Infektionszahlen plane man zunächst kein landesweites Verbot von Weihnachtsmärkten wie in Bayern. In Bars und Clubs soll 2G plus gelten.

Im Landkreis Biberach wird es dagegen aufgrund der Inzidenz von knapp 678 bereits ab kommendem Montag härtere Maßnahmen geben. Unter anderem gilt ab dann in Gaststätten, Einzelhandel und Hotels 2G.

Wegen der dramatischen Lage wies die Regierung die Kliniken im Land an, mindestens 40 Prozent ihrer Plätze auf Intensivstationen für Covid-19-Patienten freizuhalten. Laut Landesgesundheitsamt sind aktuell bereits knapp 20 Prozent der Intensivbetten im Bundesland mit Corona-Patienten belegt. Nach Prognosen könnten bis Donnerstag landesweit zwischen 750 und über 1000 Intensivbetten für solche Fälle gebraucht werden. Derzeit sind schon mehr als 400 belegt.