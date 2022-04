Bayern gibt den Verfassungsschützern zu viel Freiheit

Weite Teile des 2016 novellierten Gesetzes über den bayerischen Verfassungsschutz verstoßen gegen das Grundgesetz. Dies stellte nun das Bundesverfassungsgericht (Az.: 1 BvR 1619/17 ) fest. Allerdings bleiben fast alle beanstandeten Paragrafen bis Juli 2023 in Kraft und können bis dahin vom Münchener Landtag nachgebessert werden. Insgesamt beanstandeten die Verfassungsrichter 16 Normen des bayerischen Gesetzes.

Der Verfassungsschutz hat als Inlands-Geheimdienst die Aufgabe, Bestrebungen gegen die freiheitliche Demokratie frühzeitig zu entdecken und öffentlich anzuprangern. Es gibt eigene Verfassungsschutzbehörden auf Bundesebene und in jedem Bundesland. Der Bayerische Verfassungsschutz hatte seit einer Reform 2016 besonders weitgehende Befugnisse.

Nach dem Versagen im kampf gegen den NSU-Terror wurde der Verfassungsschutz kritisiert

CSU-Innenminister Joachim Herrmann nutzte damals die weit verbreitete Kritik am Versagen des Verfassungsschutzes gegen den NSU-Terror, um sein Landesamt bei den Kompetenzen nun besonders gut auszustatten. So haben die bayerischen Verfassungsschützer zum Beispiel das Recht, Wohnungen mithilfe von Wanzen akustisch zu überwachen. Das bayerische Landesamt erhielt mehr Befugnisse als das eigentlich wichtigere Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln.

Mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) klagten drei bayerische Linksradikale gegen alle Bestimmungen der Reform von 2016. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts nahm die Klage dankbar zum Anlass, um ein 132-seitiges Grundsatz-Urteil über heimliche Ermittlungsmaßnahmen der Verfassungsschutzbehörden zu verfassen. Ein ähnliches Urteil für die Polizeibehörden gab es bereits 2016 mit der Karlsruher Entscheidung zum BKA-Gesetz.

Richter stellen Unterschied zur Polizeiarbeit heraus

Die Richter stellten nun klar, dass für den Verfassungsschutz andere Anforderungen gelten als für die Polizei. Während die Polizei in der Regel erst bei einer konkreten Gefahr in Grundrechte eingreifen darf, ist die Schwelle beim Verfassungsschutz niedriger, da dieser weniger handfeste Befugnisse hat. So darf der Verfassungsschutz weder Wohnungen durchsuchen noch Personen festnehmen.

Für heimliche Ermittlungsmaßnahmen ist nun statt einer Gefahr nur ein „hinreichender verfassungsschutzspezifischer Aufklärungsbedarf“ erforderlich, so die Richter. Was das konkret ist, wird in den kommenden Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher Doktorarbeiten sein.

Nur Maßnahmen, „die zu einer weitestgehenden Erfassung der Persönlichkeit führen können“, sollen auf die Abwehr konkreter Gefahren beschränkt sein. Konkret beanstandeten die Richter deshalb die Befugnisse des bayerischen Verfassungsschutzes zum Großen Lauschangriff (also zur Überwachung von Wohnraum mittels versteckten Mikrofonen) und zur Online-Durchsuchung (das heißt zur heimlichen Ausspähung von Computer-Festplatten mittels Trojaner-Software). Der Verfassungsschutz darf solche Maßnahmen auch nur nutzen, wenn die Polizei mit eigenen Maßnahmen zu spät käme.

„Vorabkontrolle“ durch eine unabhängige Einrichtung

Bei mehreren anderen Befugnissen verlangten die Richter ebenfalls strengere Eingriffs-Voraussetzungen als bisher im bayerischen Gesetz vorgesehen sind. Konkret ging es um die Ortung von Mobiltelefonen, die längerfristige Observation außerhalb der Wohnung sowie den Einsatz von Verdeckten Ermittlern und V-Leuten. Bei all diesen Maßnahmen verlangten die Richter zudem eine „Vorabkontrolle“ durch eine unabhängige Einrichtung. Dies kann ein Gericht, eine unabhängige Behörde oder ein parlamentarisches Gremium sein.

Deutlich strengere Anforderungen sollen künftig auch für die Übermittlung von Daten durch den Verfassungsschutz gelten. Dieser darf heimlich beschaffte Daten nur dann an andere Behörden wie die Polizei weitergeben, wenn diese sich die Daten auf gleichem Wege auch selbst hätten beschaffen dürfen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann versprach, die richterlichen Vorgaben bald umzusetzen. Aus seiner Sicht geht es aber nur um „verfahrensrechtliche Sicherungen und klarstellende Begrenzungen“. Ansonsten sah sich Herrmann bestärkt: „Das Gericht hat unsere Auffassung bestätigt, dass für den Verfassungsschutz andere und in weiten Teilen offenere verfassungsrechtliche Maßstäbe gelten als für die Polizei.“

FDP fordert Überprüfung auch in Baden-Württemberg

Das Karlsruher Urteil dürfte auch jenseits von Bayern Auswirkungen auf die Verfassungsschutz-Gesetze haben. Im Stuttgarter Innenministerium will man das Karlsruher Urteil nun gründlich prüfen, weist aber auf Unterschiede zwischen den Landesgesetzen hin. So habe der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg zum Beispiel keine Befugnis zur Wohnraumüberwachung und zur Online-Durchsuchung.

Hingegen fordert der rechtspolitische Sprecher und Obmann des parlamentarischen Kontrollgremiums der FDP/DVP-Fraktion im Stuttgarter Landtag, Nico Weinmann die Landesregierung auf, potenziell verfassungswidrige Regelungen schnellstmöglich zu korrigieren. Insbesondere in den Bereichen der Datenübermittlung oder dem Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermittlern seien die baden-württembergischen Regelungen ähnlich ausgestaltet wie in Bayern. Weinmann sagte der „Schwäbischen Zeitung“: Deren Unbestimmtheit hatten wir bereits in der Vergangenheit kritisiert. In einem derart sensiblen Bereich wie der Überwachung und Abhörung von Bürgerinnen und Bürger darf der Staat nicht sehenden Auges verfassungswidrige Regelungen dulden.“