Bayerisches Störfeuer sorgt für Streit bei Endlagersuche

Die Kinder- und Jugendärzte in der Region Bodensee/Oberschwaben distanzieren sich von ihrem Ravensburger Kollegen Jochen Welte, der am vergangenen Samstag auf der sogenannten „Demonstration zur Wahrung der Grundrechte“ an der Oberschwabenhalle als Redner aufgetreten ist.

Welte hatte dabei sinngemäß gesagt, ein gutes Immunsystem könne mit dem neuen Coronavirus fertig werden. Unter anderem fragte er wörtlich: „Wie viele alte Menschen, die in Altenheimen nicht mehr an die frische Luft dürfen, bringen wir durch den Lockdown ihres ...