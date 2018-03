Bahnfrieden auf 450 Seiten

Schlichter Matthias Platzeck ist gut gelaunt: „Ich glaube, dass es in Deutschland mal Zeit ist für gute Nachrichten. Und wir haben heute eine gute Nachricht“, sagt der SPD-Mann. Da ist der Durchbruch im Bahn-Tarifstreit unter Dach und Fach. Rechtzeitig zur Ferienzeit können Bahn-Reisende aufatmen. Lokführer-Streiks wird es jetzt bis mindestens Ende 2016 nicht mehr geben.

Glückliche Schlichter, zufriedene Tarifpartner: Happy End nach neun Streikrunden und fast einem Jahr Tarifstreit. Platzeck und sein Co-Schlichter, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), haben Lokführer-Chef Claus Weselsky und Bahn-Vorstand Ulrich Weber in der Nacht zu Mittwoch dazu gebracht, ihre Unterschriften unter 450 Seiten Tarifwerk zu setzen. 14 Einzel-Tarifverträge und zwei Protokolle sind es, verabredet in fünf Wochen, nach 75 Stunden Netto-Verhandlungszeit.

„Alles ist unterschrieben, der Tariffrieden ist hergestellt“, so Platzeck. „Wir haben am Ende einen Abschluss mit Vernunft und Augenmaß hinbekommen.“ Vernunft und Augenmaß? Das sind Begriffe, die noch vor kurzem kaum jemanden in Zusammenhang mit dem Lokführer-Tarifstreit eingefallen wären.

Ein deutliches Lohn-Plus von 3,5 Prozent ab dem ersten 1. Juli, nächstes Jahr im Mai noch einmal 1,6 Prozent mehr, ab 2018 eine Stunde weniger Wochenarbeitszeit sowie der Abbau von einer Million Überstunden bei der Lokführern und 300 000 bei den Zugbegleitern.

Dafür will die Bahn 300 Lokführer und 100 Zugbegleiter zusätzlich einstellen. Und es gibt jetzt einen Rahmentarifvertrag für das gesamte Zugpersonal, das bei der GDL Mitglied ist – etwa Zugbegleiter, Bordgastronomen, Lokrangierführer und Disponenten. Weselskys größte Forderung ist damit erfüllt.

Vor den Kameras in der Landesvertretung Thüringens in Berlin geben sich die Kontrahenten von einst jetzt zahm und voll des Lobes über das Schlichter-Duo. Es sei Platzeck und Ramelow gelungen, „zwei aufeinander zu rasende Züge“ so zu lenken, dass sie „am Ende noch die Kurve gekriegt hätten“, freut sich GDL-Chef Weselsky. Dank auch an die Bahn-Kunden, die Verständnis gehabt hätten „für das, was wir ihnen angetan haben“. Es habe aber sein müssen, so der Lokführer-Chef. Bahn-Vorstand Ulrich Weber hofft, dass jetzt erst einmal Schluss ist mit Streiks bei der Bahn. Den Betriebsfrieden hält er für gewahrt. Das Ziel, keine unterschiedlichen Tarif-Regelungen für die gleichen Beschäftigtengruppen, sei erreicht worden.

Schnell meldete sich auch die GDL-Konkurrenzgewerkschaft EVG zu Wort: Sie hat an dem Abschluss nichts auszusetzen. Das Geheimnis der Schlichter würden wohl jetzt viele gerne wissen. Linken-Mann Ramelow, ein gläubiger Protestant, verrät, dass Bibelverse den Weg zur Einigung geebnet hätten.

Kein Schlichtungstag habe begonnen ohne ein Blick in die Herrnhuter Losungen. Und Platzeck kann sich noch an die Spannung während der ersten Phase der Schlichtung erinnern. „Wenn sie über den Tisch eine Glühbirne gehängt hätten – die hätte geleuchtet“, so der SPD-Politiker.

Zwischendurch seien die Verhandlungen auch mal abgebrochen worden. Der verfahrene Tarifkonflikt war auch für „Tarif-Profi“ Ramelow, der sein Handwerk bei der früheren Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen gelernt hatte, ein hartes Stück Arbeit: „Bei jeder Frage, die wir gestellt haben, bekamen wir 20 neue Fragezeichen.“

Für dem Fall, dass es nach Auslaufen des Tarifwerks erneut zu einer Hängepartie kommt, ist eine verbindliche Schlichtung vereinbart worden. Ramelow und Platzeck wollen dann allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen.