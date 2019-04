BAföG-Reform: Ein gutes Update für das Erfolgsmodell

Das BAföG ist eines der erfolgreichsten Gesetze der Nachkriegszeit. Mit der Ausbildungsförderung hat der Bund seit 1971 Millionen Menschen den Weg an die Hochschulen geebnet, denen ein Studium sonst nicht – oder nur mit kräftezehrenden Nebenjobs – möglich gewesen wäre. Regelmäßig ist das BAföG aktualisiert worden. Die jetzige Gesetzesnovelle war überfällig. Es ist alles in allem ein gutes Update.

Die beiden größten Mankos des BAföG waren in jüngster Vergangenheit, dass immer weniger Studenten und Schüler davon profitiert haben – und dass die Beträge für Studenten zu oft nicht ausreichten, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Die Novelle der Großen Koalition reagiert auf beide Probleme – mit deutlich höheren Einkommensfreibeträgen, höheren Fördersätzen und Wohnzuschlägen. Was aber fehlt: Das BAföG muss in begründeten Fällen auch über die Regelstudienzeit hinaus gezahlt werden. Das würde in vielen Studiengängen den Stress erheblich reduzieren.

Die Forderung von FDP und Linken, BAföG-Leistungen unabhängig vom Einkommen der Eltern zu gewähren, ist dagegen unsinnig: Das BAföG ist ein Instrument für mehr Chancengerechtigkeit – keine Leistung für alle.