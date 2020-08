Baerbock fordert Sanktionen gegen Lukaschenko

„Not macht erfinderisch“, lautet eine alte Binsenweisheit. Und diese gilt auch für viele Aalener Gastronomen. Mit pfiffigen Ideen und Konzepten versuchen sie, die Corona-Krise zu meistern. Einer von ihnen ist Christian Hellriegel, Inhaber der Bierhalle und der Bar Noir. Anstatt in Zeiten des Lockdowns den Kopf in den Sand zu stecken, hat er den Lieferservice Kocherbote zum Laufen gebracht. Mit Erfolg. Mittlerweile werden über diesen mehr Speisen und Getränke verkauft als in der Bierhalle, sagt Hellriegel.